Roger Stone & die “liberalen” Law&Order-Typen

Roger Stone, ein 67 Jahre alter konservativer Trickster-Dandy, der in Zusammenhang mit der sogenannten Russland-Affäre “die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen hat”, ist von “DJT” die Haftstrafe erlassen worden – was die sg. Demokraten und ihre medialen Wurmfortsätze empört. Wohl wahr, Geschworene sahen es als erwiesen an, dass Trumps angejahrter Spin-Doktor Falschaussagen gegenüber Ermittlern gemacht und im Vorhinein von den Wikileaks-Veröffentlichungen 2016 gewusst hat. Gut zu wissen, dass keine Gnade geübt werden soll, wenn z.B. jemand verurteilt wurde falsche Angaben gemacht zu haben.

Vielleicht kommt Ähnliches ja noch einmal auf den Präsidenten-Schreibtisch, zum Beispiel nach einem möglichen Prozess samt möglicher Verurteilung von ehemaligen Beamten von DoJ und FBI, die die Trump-Präsidentschaft hintertreiben wollten.

Stone ist zweifellos ein Provokateur und er trägt – wenigstens im übertragenen Sinn – keine Glacé-Handschuhe.

Man kann sich auch gut vorstellen, dass seine demokratischen Berufskollegen ihn gern hinter Schloss und Riegel sehen würden, idealerweise lebenslänglich.

Aber das ist in diesem Zusammenhang nicht erheblich.

Erheblich ist freilich, ob hier womöglich selektiv und unfair zulasten des Verurteilten ermittelt und Recht gesprochen wurde,

sodass der Präsident glaubte, über sein (ebenfalls selektives) Quasi-Gnadenrecht wieder Gerechtigkeit herstellen zu können.

