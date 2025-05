Ö: Weiter “Punschkrapferl-Koalition” in der Bundeshauptstadt

In Wien sind dieser Tage die Koalitionsgespräche mit einem wenig überraschenden Ergebnis beendet worden, einer um eine Legislaturperiode verlängerten “Puschkrapferl-Koalition”, wie es in hiesigen Medien hieß (Sozialdemokraten und NEOS). Während es in der Haupstadt völlig klar ist, welche Seite den Chef-Konditor stellt und wer für den pinken Zuckerguss zuständig ist, sind im Bund die rote Marmelade unter dem Zuckerguss und die kandierte Kirsche oben drauf weniger dominant. Dort gibt es außerdem einen anderen, schwarzen oder türkisen Bestandteil einer Mehlspeis’, für die diesem Blogger auf die Schnelle das Sprachbild fehlt. Es könnte aber eine Variante eines Punschkrapferls sein, weil sich in der Mitte ganz viel Rum-getränkte braune Masse befindet.

Bild: Naturpuur, CC SA 4.0, via Wikimedia Commons