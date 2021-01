USA: Trumpster im Dumpster, aber nicht “out of control”

Der bisherige US-Präsident ist mit erstaunlich präzise orchestrierten Aktionen ausmanövriert worden und wird am 20. Jänner wie geplant das Amt an Swampy Joe Biden übergeben. Wie man aus den Senatswahlen in GA ableiten kann, weilen auch die “Verräter-Republikaner” im Müllcontainer - sie wissen es nur noch nicht. Vielleicht stecken sie tiefer im Morast als der Donald, der als Unabhängiger noch viel erfolgreicher werden könnte als Ross Perot vor einem Vierteljahrhundert. Ob das, was beim nächsten Wahlgang von den USA übrig ist, die Mühe lohnt steht auf einem anderen Blatt.