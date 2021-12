Was E. Wolff über den chinesischen Sozialismus zu erwähnen vergisst

Dabei ist glasklar, dass es a) ohne die Gain of Function-Forschung in Wuhan heute keine Covid-Viren gäbe und b) ziemlich sicher, dass Partei und PLA über die dortigen Experimente (wenigstens) unterrichtet waren. Ohne den Erreger aus Wuhan würde es die von Wolff analysierte “kontrollierte Demolierung” des internationalen Finanzsystems nicht geben. Das Labor in Wuhan und die Versuche der Chinesen, dessen Rolle zu verschleiern, gehören also unbedingt zur “ganzen Geschichte”. W. ist dazu aber nicht zu vernehmen.