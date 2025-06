Eine Spekulation: Powerdown über “Politiken des Als Ob” ?

Dieser Blogger ist seit langer Zeit über den Umstand verblüfft, dass, was für ihn und wenige andere “unmissverständlich auf dem Tisch liegt”, von Mächten & Hintergrundmächten, der diesen verpflichteten Journaille, sowie acht Milliarden Krethis & Plethis so betrachtet wird, als sei derlei nicht existent oder zumindest nicht relevant. Folgender Text befasst sich mit Bewältigungsstrategien des Energie-Prädikaments unserer Zivilisation, mit denen wenigstens lieb gewordene Narrative gerettet werden könnten, Narrative, mit denen seit Jahrzehnten Milliarden Krethis & Plethis eindeckt werden und zu deren überzeugtesten Verfechtern seltsamerweise Intellektuelle gehören.

Die erste solche Erzählung ist jene von “Peak Demand” (von Erdöl, etc.), die seit Jahren von der Internationalen Energie Agentur gepflegt und dort erst vergangenes Jahr neu bestätigt wurde.

Das Theorem besagt, dass es in den kommenden fünf Jahren quasi organisch zu einer immer kleineren Nachfrage nach fossilen Brennstoffen kommen werde, was, was nach einem großteils freiwilligen “phasing out der Nachfrage” zum “phasing out auch der Produktion” führen werde. Ersetzt soll diese Lücke in den meisten Varianten mit grünem Strom werden, für den Sonne und Wind “ja keine Rechnung schicken”

(an dieser Stelle wird nur nur kurz gefasst, was dieser Blogger selbst als Wunschdenken und populistischen Unsinn versteht).

In Gesellschaften, in denen 80 Prozent der Gesamt- und fast 100 Prozent ihrer Bewegungsenergie von fossilen Energieträgern stammt, ist dies freilich unwahrscheinlich, sofern nicht

eine tiefe Depression die Nachfrage verkümmern lässt

und/oder “Zahlungsströme ohne Reparaturmöglichkeit zusammenbrechen”, etwa durch einen Kollaps des Finanzsystems.

Das Theorem wird – relativ “durchsichtig” – von den westlichen Regierungen – gepusht, z.B. eben über in der IEA, also der OECD, versammelte “Experten”.

Der medial groß getrommelte, vorgebliche Zusammenhang von Peak Demand und den weithin unpopulären EVs war freilich auch zu besseren Zeiten nicht “wasserdicht”. Es gibt selbst in den “reicheren Ländern”, die tlw. das nötige Kaufkraft-Potenzial hätten, nur insofern eine Abkehr von “ICEs” als dies

von Firmen/Einkommensstärkeren benutzt wird um Tugend zu signalisieren oder modern zu erscheinen (eine Art “Prestigekonsum”) und

als staatlicherseits für die “Masse” EVs mit Zuckerbrot und Peitsche (Förderungen bzw. faktische Verbrennerverbote, getarnt als “Nichtzulassungen”) durchgesetzt werden sollen.

Weiters ist da -”Als Ob 2″ – die Klima-Story, die besser CO2-Story genannt werden sollte (“Klimawandel” gibt es in Erd- bzw. Menschheitsgeschichte tatsächlich ständig, Letzteres z.T. auch “durch Menschenhand”, etwa durch Rodungen mit entsprechenden Folgen für den regionalen Wasserhaushalt)

Diese Story kreist – wie hinlänglich bekannt – um den (schlecht benamsten) Treibhauseffekt bzw. die ebenso schlecht benamste “Erderwärmung” (die mittlerweile zum weniger gut angreifbaren “Klimawandel” mutierte). Die sich hier ebenfalls tugendhaft gebenden Regierungen haben kürzlich versucht, die reine Lehre mit grotesken “Net Zero-Zielen” operationalisierbar zu machen.

Und drittens gibt es alle möglichen geopolitischen Vorgänge (“Als Ob 3″), die selbstredend alle “von Menschenhand gemacht” gelten,

die letztlich aber dazu dienen, ein Dogma zu argumentieren, auf dem alle (“säkulären”) Systeme und Staaten fußen: Was zutrifft, trifft nach dieser Auffassung zu, weil die Spezies Mensch dies ja selbst verursacht hat. Geleugnet wird der eigentlich ja universale Kausalnexus nur in speziellen Fällen, die eine genauere Betrachtung erforderten

(etwa nachdem sich die Erklärung vom “zoonotic spillover” für den Covid-Erreger als unzureichend bzw. nicht belegbar erwiesen hatte; eine “Labor- bzw. Biowaffenhese” scheint für den Westen höchstens in Zusammenhang mit der Volksrepublik China akzeptabel).

All diese tausendfach wiedergekäuten Theoreme, stellen – wie das ein Philosoph der Zwischenkriegszeit sieht - fragwürdige Annahmen über die Wirklichkeit dar, die per se falsch sein mögen, die aber insofern “nützliche Fiktionen” sind, als sie benutzt werden können, unmittelbar erfahrbare Realitäten zu erkären.

Im vorliegenden Zusammenhang besteht diese Realität im künftigen Mangel an Brennstoffen, der a) von geopolitischen Ereignissen “erklärt werden” kann wie z.B. dem Krieg zwischen UIraine und Russland oder jenem von Israel und der USA gegen den Iran und b) durch die CO2-Story behübscht werden (“Das Klima hätte uns ja sowieso keine Wahl gelassen”); das Peak Demand-Theorem steht in Verbindung mit b) verleiht dieser aber eine zusätzliche Dimension von Unweigerlichkeit, eine “ökonomische”, zusätzlich zur vorgeblich erdatmosphärischen (“Wozu soll etwas produziert werden, das nicht mehr nachgefragt wird?”)

Die “objektive Realität” besteht für diesen Blogger freilich in der physikalischen Unmöglichkeit, pro futuro weiterhin Energieträger und Ressourçen im bisher gewohnten Umfang zu produzieren

– mittels “Politiken/Narrativen des Als Ob”, die alternative Erklärungen für naturgesetzliche Entwicklungen liefern, die seit 200 Jahren freilich mit Tabus belegt sind.

(etwas, wofür ein weiterer “Indizienbeweis” angetreten werden könnte und hier demnächst wohl wird).

Das freilich würde allem widersprechen, was seit zwei Jahrhunderten von Kanzel, Katheder und im TV gelehrt wurde,

sodass sich – als “Abwehr” – in der heutigen Mehrheitsgesellschaft eingestellt hat, was Elias Canetti und dessen Interpret Franz Schuh Schuh vielleicht als “(Ver)Blendung als Lebensform” klassifizieren würden.

Diese (Ver)Blendung wäre sowohl die des Intellektuellen Peter Kien als auch jene seiner Haushälterin und späteren EhefrauTherese

- die Realitätsresistenz der (pseudo)intellektuellen “Köpfe ohne Welt”, ABER AUCH der materialistisch orientierten “Welt ohne Kopf”, die für alle Zeit dem Leitbild des materiellen Wohlstands folgen möchte.

Massenhafte (Ver)Blendungen freilich sind es allemal.