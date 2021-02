“Corona”: Zum Datenschwindel in den Vereinigten Staaten

Der neue US-Präsident hat 500.000 angeblicher Corona-Toter in seinem Land gedacht – nach der Zählung der CDC, die Todesfälle nach den WHO-Kriterien codiert – siehe oben – was bedeutet: in den USA sind seit vergangenem März 500.000 Menschen “von und mit Corona” gestorben (eigene Hervorhebung). In Ermangelung offizieller Jahres-Endzahlen und auf Basis der Wochenstatistiken sind 2020 bis 6.1. 2021 knapp 3,2 Millionen Amerikaner oder 12% mehr als 2019 gestorben. Ich glaub ja gern, dass da echte Corona-Tote drunter waren – aber solche Zahlen sollen ein “Beweis” für eine ernsthafte Seuche in einer tlw. unter Hausarrest gestellten Bevölkerung sein?