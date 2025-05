Ein “Zufallsfund” zu faktischer Biowaffen-Forschung in den USA

Der unten eingebundene Dialog zwischen US-Senator Rand Paul und Gesundheitsminister Robert F. Kennedy jun. hat einen womöglich kriminellen Vorfall zum Anlass, der sich in einem Hochsicherheitslabor unweit des berühmt-berüchtigten “Fort Detrick” des US-Militärs abspielte (siehe auch hier). Dieser Blogger interpretiert die Befagung dahingehend, dass, wie auch von Paul und “Armageddon Prose” vermutet, in US-Labors a) weiterhin an “Gegenmaßnahmen” zu Biowaffen geforscht wird (also an den Biowaffen selbst), dass b) diese Forschung mittlerweile auch außerhalb des “DoD” stattfndet (obwohl es enge z.B. personelle Anknüpfungspunkte zum militärischen Bereich im engeren Sinn zu geben scheint) und c) dass derlei Aktivitäten seit Jahrzehnten öffentlich nicht thematisiert werden – es sei denn durch Zufall, wenn ein Ex-Liebhaber einem anderen Ex-Liebhaber (ev. auch -in) den Schutzanzug aufschlitzt.