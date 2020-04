Opa Strunz und das Virus

Ich bin Opa Strunz und meine Frau und ich haben ein Leben lang gesund gegessen und uns fit gehalten, damit wir möglichst alt werden.Wär doch wirklich eine blöde Verschwendung an so einem Virus zu sterben, wenn man so viel Aufwand getrieben hat damit man den 80er erreicht. Aber Basti, Onkel Rudi & Co. schützen mich und meine Frau eh. Alles wird gut, solang’ unsre Pensi überwiesen wird. Der Strom kommt ja auch aus der Steckdose,

Kürzlich kam unsere allein erziehende Tochter ganz aufgelöst zu mir wegen ihres zehnjährigen Buben und weil sein Schulkollege und dessen Eltern die Stadt verlassen haben. Ganz hysterisch war sie, hätt ich gar nicht erwartet von einer Ärztin.

Na, ich hab ihr gesagt, sie soll sich nicht verrückt machen lassen – sie hat eh einen sicheren Job und der Bub, den ich derzeit nicht sehen kann, soll froh sein, dass er mehr Ferien hat. Im Herbst schaut schon wieder alles ganz anders aus.

Gottseidank ist es mir gelungen die Liesi zu beruhigen. Die hätt in dieser Stimmung noch glatt ihren Job hingeschmissen und wär’ mit dem Buben aufs Land gezogen!

Wirklich Angst müssen aber eigentlich nur wir Risikogruppen haben.

Ist nämlich wirklich nicht lustig an Corona zu sterben.

Oder an Influenza.

Oder an Herz & Kreislauf.

Oder an Temperaturschwankungen.

Ist eigentlich prinzipiell nicht lustig zu sterben.

Aber die große und aktuelle Sache ist ja Corona, wie in jeder Zeitung steht.

55.000 Corona-Tote derzeit!

Und jetzt kommen die ganzen Erbsenzähler & Verharmloser daher und sagen, Das sind ja Tote, die auch mit dem Virus infiziert waren oder: Die Gesamtsterblichkeit ist derzeit aber nicht höher! Oder: Jährlich sterben 10 Millionen an Krebs und 18 Millionen an Herz & Kreislauf.

Was soll das?

Oh weh!

Fake News!

Denen geht’s ja nur um’s Geld! Warum sollte man die Weltwirtschaft nicht zusperren?

Der Familie Strunz macht das in keinem Fall was, unsere Pensionen und der Job von der Liesi sind sicher.

