Realitätsverweigerung & Tyrannei – Zitat des Tages

“The common thread that connects failed societies, from Weimar Germany to the Soviet Union, is an almost pathological insistence on denying reality (…) Pathological policy errors flowed inexorably from a skewed view of reality in both Nazi Germany and the Soviet Union. Once this view of reality was deemed to be above criticism, its champions adopted increasingly tyrannical policies (…) Today the West especially is adopting policies that flow from alternative realities that, frankly, do not exist.” mises.org, Patrick Barron, Denying Reality Leads to Tyranny and Societal Failure

In der Tat, P. Barron, führt “Leugnung der Wirklichkeit” in die Despotie und eine scheiternde Gesellschaft. Ihre vier Beispiele für die aktuelle Realitätsverweigerung westlicher Gesellschaften verdienen es auch, lobend erwähnt zu werden:

“Katastrophische Erderwärmung bzw. Kllimawandel wurden durch den Menschen verursacht und müssen gestoppt werden”

“In den USA ist ‘Weißes Privileg’ für Verbrechen gegen Minderheiten und Einkommensungleichheiten verantwortlich”,

“Covid-19 ist eine existenzielle Bedrohung für menschliches Leben auf der Erde” und

“Modern Monetary Theory (MMT) erklärt, dass Regierungen ihre Ausgaben nicht mäßigen müssen”.

Natürlich fehlen zahlreiche weitere Beispiele für aktuelle, “Realitäts verweigernde” Verrücktheiten, wahrscheinlich im Dienst von Knappheit & Leserfreundlichkeit.

Ein Beispiel für Realitätsverweigerung geht diesem Blogger im Barron-Text jedoch speziell ab.

Er hat den Verdacht, dass es sich dabei um eine Realitätsverweigerung handelt, die auch (und besonders?) die Wirtschaftsliberalen und politisch Libertären befällt. Sie lautet: