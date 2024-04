Da Capo zu einem Techno-Mythos: D. Batterieauto-Misere im Interview

Adam Rozencwajg, Juniorpartner einer Firma, die einen hier besprochenen vernichtenden Text über (Gesamt-)Energieeffizienz und (Gesamt-)CO2-Ausstoß von Batterieautos geschrieben hat, im Interview mit einer Investoren-Website auf YT. Rozencwajg fasst in der ersten halben Stunde Ergebnisse seiner “Norwegian Illusion” zu Energieeffizienz und CO2-Ausstoß von batteriebetriebenen KfZ zusammen. Sein Fazit: Ohne einen Durchbruch in der Batterietechnik, der sich nicht abzeichne, seien EVs letztlich eine Totgeburt, selbst Investitionen in einzelne Batteriemetalle (bzw. -erze) problematisch. Für Englisch-Versteher mit Auffrischungsbedarf höchst empfehlenswert!