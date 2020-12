Dr. Bhakdi & die Särge v. Bergamo

Das sich demokratisch nennende Gesindel, Fraktion Journalisten, erläutert mithilfe eines Bauch rednernden Studiogasts, warum der pensionierte Epidemiologe Sucharit Bhakdi (“Fehlalarm?”) ein pöhser Leugner ist, der behauptet habe, es gebe gar keine Seuche. Dieser Blogger hat momentan keine Zeit für Bhakdi-Exegese – aber er hat den fachkundigen Risikogrüppler bisher so verstanden, dass das Virus sehr wohl gefährlich ist (z.B. für Alte) und dass B. selbst sich sehr wohl impfen lassen möchte – aber später, mit einem erprobten herkömmlichen Impfstoff ( ≠ RNA-Vakzine). Um B. zu “widerlegen” müssen erneut angeblich eindeutige TV-Bilder der “ersten Welle” herhalten.

Die Aufnahmen zeigen (italienische oder NATO-) Militär-LkW, die (angeblich) Särge zum Friedhof von Bergamo transportieren.

Das, was hier “mit eigenen Augen gesehen” werden kann, ist nicht einmal so überzeugend wie das berüchtigte “Hase-Video”, das ausländerfeindliche Hetzjagden in Leipzig beweisen soll.



“Mit eigenen Augen” konnten im Bergamo-Video höchstens

Militärfahrzeuge gesehen werden sowie

Bildunterschriften, in denen behauptet wird, was die “Augenzeugen” gesehen haben wollen.

Aber – d’accord, es kann natürlich sein, dass das wirklich Särge waren.

Nach den üblichen Verlautbarungen nach Rosinenpicker-Art gab es in Bergamo bei der ersten Welle wirklich viele Tote,

ca. doppelt so viele wie in den jeweiligen Kalenderwochen der Vorjahre (aus der Erinnerung).

Alles in allem sind während der “ersten Welle” in der Lombardei in knapp zwei Monaten um ca. 45.000 Menschen mehr gestorben als im Vergleichszeitraum 2019 , was einer Übersterblichkerit von ca. 50% (ggü. 2019) entspricht.

Das war zweifellos ein public health problem….

was aber, bitteschön, rechtfertigt einen Großálarm, mit Hilfe dessen große Teile der Wertschöpfung vernichtet wurden

- und Demokratie & Rechtsstaat obendrein, sozuzsagen als Draufgabe !?

Richtige Seuchen sehen anders aus als selbst die Lombardei im Corona-April 2020.

Und auch ein richtiger wirtschaftlicher Notstand sieht völlig anders aus, als das, was wir damals (und heute) erleben.

Die Realität, steht zu befürchten, holt uns in Bälde (früh genug) ein.