Das kontrollierte Abwracken ist unübersehbar – aber warum nur?

Die Vernichtung der Realwirtschaft im Namen einer leicht zu durchschauenden Pseudo-Seuche ist weltweit im Gang – was eine Unmenge von Fragen aufwirft. Die beiden wichtigsten sind a) warum solches passiert und b)warum niemand dagegen aufzubegehren scheint. Ein Kopfschütteln.

Eins ist diesem Blogger ziemlich klar: Es ist NICHT “das Virus”, das für alle Mögliche verantwortlich gemacht wird (so wie “die Hexen” im 17. Jahrhundert).

Biologische Kampfstoffe wie der Erreger einer sein könnte, sind – soweit öffentlich bekannt – Massenvernichtungswaffen, die die Moral der “feindlichen Bevölkerung” untergraben und Druck auf deren Führung ausüben sollen zu kapitulieren

(was schon mehrfach “daneben gegangen ist” – Terrorbombardements deutscher Städte im 2. Weltkrieg).

Das ist nicht, was sich bei dieser “Epidemie” abspielt bzw. bisher abgespielt hat.

Wir bekommen “offizielle Opferzahlen” serviert, die auf einem Meldesystem beruhen, das man nur als offenkundigen Schwindel bezeichnen kann, siehe hier.



Besser ist es, einen Schritt zurück zu tun (als einen in die falsche Richtung zu setzen) und die (Über)Sterblichkeit ins Auge zu fassen.

- was beispielhaft für eine norditalienische Region, einen sogenannten Hotspot, für die Frühjahrs-Monate hier unternommen wurde (“Kampf gegen Übersterblichkeit in der Lombardei”).

Ergebnis: von den 27.000 Todesfällen, die in der Lombardei von Jänner bis Mai mehr gemeldet wurden (gegenüber 2019) waren gut 24.000, rund 90 Prozent, auf die Monate März und April konzentriert.

Es gab diese temporäre deutliche Übersterblichkeit also sehr wohl und dieser Blogger geht (bisher) davon aus, dass die Grippeviren-Familie Corona diese “excess mortality” verursacht hat

- es handelt(e) sich jedoch weder um Pest noch um Cholera (Ebola), wo die Übersterblichkeiten – abhängig vom in Betracht gezogenen Gebiet – temporär um ein paar Tausend Prozent klettern.

In der Lombardei gab es in diesen beiden Monaten im Vergleich zu 2019 eine “Mehrsterblichkeit” von 24.000 Menschen oder 152 Prozent.

Das klingt viel, ist es aber nicht, angesichts der Tatsache, dass jedes Jahr ca. 100.000 Lombarden, ca. 1 Prozent der Bevölkerung, das Zeitliche segnen

(und angesichts der haarsträubenden “Maßnahmen”, die unsere regierenden Kakokratie daraufhin verfügt hat).

Ähnliche Sterblichkeitsspitzen gab es etwas später auch in Spanien sowie in England & Wales (und vielleicht in einigen kleineren EU-Ländern, ich weiß es nicht).

Der zweite Anlauf scheint zu gelingen

Unser sich demokratisch nennendes Polit-Gesindel reagierte daraufhin mit einer “Vollbremsung” der Wirtschaft, die historisch beispiellos ist, unterstützt von “genehmen Experten” und Journaille.

Schon damals – vor einem halben Jahr – schien also die Abwrackung unseres Wirtschaftssystems unmittelbar bevor zu stehen

- sie wurde aber aus weiß Gott welchen Gründen abgebrochen.

Derzeit findet der zweite Anlauf statt und wie es aussieht, gelingt er.

Dieser Blogger glaubt nicht, dass er der einzige ist, dem das bewusst ist,

er anerkennt aber, dass Politicos (Politiker & Politikmacher), Journaille und “Experten” voll hinter diesem Kurs stehen und ihm ist auch klar, “dass dieses Kartell über die Schießgewehre gebietet”.

Die “Macht des Faktischen”, könnte man sagen.

Schon diese scheinbar geschlossene “Einheitsfront der sich demokratisch nennenden Eliten” ist schwer zu erklären.

Noch schwieriger ist die Frage nach dem Warum dieses Vorgehens.

Es könnte sich um ein “digitalfaschistisches Change-Projekt” handeln, wie die relativ vernünftige Linke das beschreibt und wie ein solches z.B. hier thematisiert wird.

oder, gravierender, um den Beginn einer “planetarischen Energiekrise”, die in diversen Fringe-Gruppen z.B. unter den Flaggen “Peak Oil” oder “Nettoenergie-Klippe” segelt.

Dieser Blogger weiß es nicht, er kann diesbezüglich nur mutmaßen, wie alle anderen.

Er ist sich aber ziemlich sicher, dass die seit Jahrzehnten als “Wissenschaft” verkauften keynesianischen und quasi-keynesianischen G’schichterln und ihre Differenz zur Wirklichkeit eine wesentliche Rolle bei dieser Krise spielen.