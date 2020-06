Der Corona-Statistikschwindel

Die viel zitierten “Corona-Toten” sind unbrauchbarer Datenmüll. Das können alle sehen, die sich die Klassifizierung der WHO anschauen – siehe hier. Zunächst wurde die Infektion zum Notstand erklärt – was es ermöglichte “emergency codes” für Infizierte zu vergeben. Der zweite Covid-Code wird nun für Fälle verwendet, in denen das Virus gar nicht identifiziert wurde (…) und wo eine Bestätigung durch Laborbefund uneindeutig oder nicht vorhanden ist”. Beide dürfen aber gleichermaßen für die “Mortalitätscodierung als Todesursache” verwendet werden (die real selbst bei einem echten Laborbefund nicht die primäre Todesursache sein muss und es meist auch nicht ist).