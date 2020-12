Corona: Korrekte Disinformation in Gedenkistan

in jüngeren “Normaljahren” um diese Zeit täglich ca. 230 Österreicher pro Tag sterben (1.600 pro Woche). Auch hier darf getrost davon ausgegangen werden, dass es eine beachtliche Schnittmenge zwischen Bastis “100 Corona-Toten” und den (zuletzt) 2.536 Wochentoten der Statistik Austria gibt (so lange die Verstorbenen nicht unabhängig obduziert werden, kann man es real nicht zuordnen). Dass es in der 49. KW 2020 um 58,6% mehr Tote gegeben hat als in der Vergleichswoche 2019, sei unbestritten.