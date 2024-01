Erdgas: US-”Klima-Trottel” bringen Olaf & Co. in Erklärungsnot

Um es unmissverständlich aus zu sprechen: Weder Ol’ White Joe noch der Hutti des Tages, ein 25-jähriger “Klima-Krieger” aus Colorado sind für peak natgas verantwortlich. Sollten sie als Menschen aus Fleisch und Blut überhaupt existieren, ist der eine wahrscheinlich spät- und der andere frühdement. Ist für Europäer aber insofern egal, als eh keiner von denen greifbar ist – im Gegensatz zu diversen Regierungschefs und anderen Deppen von hier. Diese, Journaille inklusive, werden sich vom 30-jährigen Papa der in ihrem Bettchen erfrorenen Jessica fragen lassen müssen, warum sie und ihr ach so kluger Apparat nicht rechtzeitig gesehen haben, was dieser Blogger, ein “Einzelkämpfer”, Wochen und Monate post factum sehen konnte, und warum sie diese Scheiße zugelassen oder sogar gefördert haben. Noch einmal: Dieser Blogger ist gegen Lynchjustiz und für möglichst faire Gerichtsverfahren inklusive Kronzeugenregelungen. Die Frage ist nur, ob Jessicas Papa ähnlich gelassen ist.

Diesem wird man auch nicht mit Förderstatisiken kommen können, nachdem man ihm bis zum Erbrechen mit CO2-G’schichterln gefüttert hat,

oder der Story vom bösen Putin, den wir gute Europäer mit Sanktionen bestraft hätten..

Dieser wird nur sein totes Kind sehen und Rache nehmen wollen – “und wenn es das Letzte ist, was ich tue”.

Das wäre aus vielen Gründen verwerflich und erschwerte u,a. die nachträgliche Aufklärung der Vorkommnisse – aber verwunderlich wäre es nicht.

Und was ist der aktuelle Auslöser dieser Überlegungen?

Das hier:

“Biden Set To Announce New LNG Export Ban After White House Met With Gen-Z Climate Warrior”

Sieht wie eine plumpe Falle aus, die europäische Politicos & Journaille nicht zu erkennen imstand gewesen sind.