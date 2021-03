Glücksritter d. Rohstoffmärkte

Pünktlich zur Abenddämmerung des Fossil-Energie getriebenen Zeitalters stellen sich zwei Bloomberg-Journos mit einer schaurig-schönen Gute Nacht-Geschichte über die (Kaperbrief-losen?) Freibeuter unserer Epoche ein. Die neuen Piraten der Rohstoffmärkte seien, manchmal mit “fremden Geld”, tollkühn, skrupellos und – sofern sie Erfolg haben – steinreich. Natürlich ist ihre heutige Welt dem Untergang geweiht – aber aus anderen Gründen als die Autoren Javier Blas und Jack Farchy meinen.

Der erzählerische Bogen, den sie schlagen, reicht von einem westdeutschen Ölgroßhändler, der schon während des Kalten Kriegs tätig war,

bis zu namenlosen “Regenmachern” großer Trading-Firmen, die im Frühjahr 2020, nach dem sg “Corona-Crash” Erdöl um 10 Dollar pro Barrel erwarben, dieses ein paar Wochen lang in großen Tankern lagerten, um es um 30 Dollar wieder abzustoßen.

Gut die Hälfte des Buchs widmet sich historischen Figuren wie Theodor Weisser und Marc Rich, die auch Blas & Farchy nur mehr vom Hörensagen kennen können.

Erst um das 8. Kapitel herum wird das 21. Jahrhundert “betreten” sowie der von der Volksrepublik befeuerte commodity super cycle von dessen erstem Jahrzehnt,

der Glencore, Vitol, Cargill & Co. willkommene Milliarden-Gewinne und eine ebenso jähe wie unwillkommene Bekanntheit bescherte.

Von Zug bis Schanghai

Der interessierte Außenstehende erfährt über die langwierige Verflechtung des Schweizer Bergbauunternehmens XStrata mit dem riesigen Rohstoffhändler Glencore, der ehemaligen Firma des “Marcel Reich”,

die zehn Jahre später mit dem Börsegang Glencores und der Fusion der beiden Unternehmen abgeschlossen wurde (“Milliardärsfabrik”),

und wie Saddam Hussein vor 2003 UN-Embargo bzw. Oil for Food-Programm unterlaufen und den schwarzen Saft aus seinem Land an jene Trader verkauft hat, die bereit waren, Aufschläge in cash dafür zu bezahlen (“surcharges”);

wie mehr oder minder unabhängige russisch-schwedische Ölhändler “einsprangen”, nachdem Chodorkowski verhaftet und dessen Yukos zerschlagen worden war

(und wie deren westliche “Kollegen” in der nächsten Dekade, nach der “Annexion der Krim”, dem Staatskonzern Rosneft mit noch fehlenden 10 Mrd. Dollar unter die Arme gegriffen haben,

einer Summe, die US-amerikanische und europäische Banker nicht mehr leihen konnten oder wollten);

wie sie kleptokratische “schwarzafrikanische” Potentaten mit Geld und Investitionen überhäuften, wenn deren Staat jene Metalle liefern konnte, die in West & Ost so dringend benötigt wurden,

während giftige “Industrieabfälle” auf Müllhalden afrikanischer Millionen-Metropolen gekippt wurden, deren reguläre Entsorgung eine Stange Geld gekostet hätte.

Immer wieder hätten commodity traders wesentlich den Gang der “Großen Geschichte” beeinflusst, wobei sich diese nicht an Politik & Ideologie,

sondern ausschließlich an vermuteten Handelschancen und Gewinnerwartungen orientiert hätten, schreiben Farchy & Blas;

beispielsweise bei der

den USA & der EU zupass kommenden Unterstützung libyscher Anti-Gadaffi-Rebellen 2011 oder

der Verschleierung von Ölverkäufen Irakisch-Kurdistans 2017, die Bagdad erzürnt und westliche Gerichte beschäftigt hatten. Das Erdöl aus Kirkuk wurde einfach auf eine lustige Rundreise durch die Türkei (Ceyhan) und Israel (Ashkelon) geschickt. von wo es nach Eilat gepumpt worden sei, wo es wiederum eine Schiffsreise (vermutlich) in den Fernen Osten angetreten habe.

Händler mit agrarischen Rohstoffen sind auch für die starke Steigerung von Nahrungsmittelpreisen vor 2008 verantwortlich gemacht worden,

was die beiden Autoren so nicht stehen lassen möchten: Nicht “die Spekulation” durch Händler sei für den Preisauftrieb verantwortlich,

sondern deren

bessere und schnellere Information sowie “grüne” Regularien, die bewirkt hätten, dass Agrarflächen statt für die Produktion von Lebensmitteln für die Herstellung von “ökologischen Treibstoffen” verwendet worden seien.

Trotzdem bestehe kein Zweifel daran, dass die Branche eine Menge “Skelette im Schrank” habe, meinen die Autoren und schildern resümierend,

wie das Dollar-Imperium & europäische Banken den Händlern die Refinanzierungsbasis entzögen,

sukzessive und über etliche Jahre verteilt – auf Basis von US- Sanktions- und Steuergesetzen sowie Paragraphen gegen die Korruption.

Wenig deutet für diesen Blogger darauf hin, dass jene Urteile, die zunehmend das politische Wohlverhalten der Hauptdarsteller des Buchs, modernen Swashbucklers erzwingen, fabrizierte Richtersprüche auf wackeliger Beweisgrundlage sind

- die Frage ist halt nur, ob diese Iustitia wirklich Augenbinden trägt und “ohne Ansehen der Person” gegen alle Verdächtigen gleich vorgeht

oder ob die einen rechtlich verfolgt und “mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft” werden, die anderen aber nicht.

Es ist letztlich die in diesem Blog immer wieder aufgeworfene Frage nach der selektiven Justiz.

Scarcity, not Climate Change



Für Farchy und Blas geht die Krankheit zum Tode, an der der heutige Rohstoffhandel laboriert, letztlich auf den Wandel der Vorstellungen über Gerechtigkeit und politische Korrektheit zurück, dass also



der dreiste Handel mit verschmutzenden Rohstoffen sowie Direktorenzimmer voll ausschließlich weißer Männer”

ein Ding der Vergangenheit und dem Untergang geweiht seien.

Dieser Blogger sieht das anders.

Während auch ich davon ausgehe, dass (nicht nur) die commodity traders vor einem großen Umbruch stehen,

sehe ich diesen keineswegs “in einem neuen moralischen Bewusstsein einer postmaterialistischen jungen Generation” begründet.

Der entscheidende Faktor dürfte dagegen das absehbare Auslaufen einer vor 200 Jahren gestarteten historischen Energie-Bonanza sein, die eine unabdingbare Voraussetzung für “knappe kommodifizierte natürliche Ressourcen” ist.

Die Knappheit, von der z.B. Christopher Clugstone spricht, ist letztlich eine von dichter Antriebsenergie, die den Abbau und die Verarbeitung der Erze und Öle sowie den Anbau und die Verarbeitung von Getreiden und Früchten ermöglicht.

Javier Blas, Jack Farchy, The World for Sale. Money, Power and the Traders who Barter the Earth’s Resources. 2021