“Der Untertan”, die DDR und das “aufgewachte Europa”

3Sat hat soeben eine Verfilmung von Heinrich Manns “Untertan” gesendet, die 1951 in der stalinistischen DDR gemacht wurde (was ein eigenes “pikantes Thema” wäre – die Kommunisten waren in der Produktion von Untertanen ebenso große Klasse wie die Nazis). Ein Poster im Gelben (Danke!) hat den Film mit “TV-Tip für die Staatstreuen Spiesser von heute” angekündigt. Trockene Antwort: “Du wirst die aktuell Staatstreuen, nämlich die linksgrünen Gutmenschen, nicht dazu bringen, den Roman/Film auf sich anzuwenden,” Hier für Interessierte ein Trailer auf Youtube: