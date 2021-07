Great Reset, Neue Weltordnung & das Ende der Normalität

Sg. Verschwörungstheoretiker interpretieren die “Pandemie” der vergangenen 1,5 Jahre als Überführung der Menschheit in einen Welt-Slavenstaat und können für diese ihre Große Erzählung ein gerüttelt Maß an Plausibilität beanspruchen. Die viel geschmähten Konspirationisten argumentieren oft faktenorientierter als die Mainstream-Journaille – liegen in letzter Konsequenz womöglich aber auch daneben. Vlt. geht es mittelfristig nicht um eine digitale Diktatur von Globalisten & Weltkonzernen, sondern um einen von “energiehistorischen Umständen” erzwungenen weltweiten “Powerdown”.



Autor Orzechowski, der – wie auch dieser Blogger – lange Jahre Mainstream-Journo war, flicht aus Beobachtungen von Außen- bis Seuchenpoitik ein übel riechendes historisches Bukett:

Internationale politische und wirtschaftliche Eliten wollten ein neues Weltsystem erzwingen, das auf kontinuierlicher Überwachung, dem Ende des Bargelds und Zwangsimpfungen beruhe.



Das sei zwar von langer Hand geplant, die entscheidende Phase sei aber erst mit der 2020 beginnenden gefakten Pandemie gekommen.

In Deutschland spiele dabei das Infektionsschutzgesetz vom November 2020 eine wesentliche Rolle, das das Grundgesetz dieses Landes mehrfach ausheble.

In ein vergleichbares Horn stößt ein Autorenkollektiv unter dem Pseudonym Dr. C.E. Nyder, das aus Journalisten und anderen “Fachleuten” bestehen soll .

Auch der hier geschilderte Weg in die Knechtschaft wird von öffentlich nicht sichtbaren “Hintergrundmächten” kontrolliert, wobei die Autoren bis zum Zusammenbruch der Sowjetunion in den 1990ern sowie dem 11. September 2001 und dessen Folgen ausholen (“Patriot Act”).

Die Reise in den dystopischen Überwachungsstaat der Zukunft führt über den Irak-Krieg (2003), die große Finanzkrise fünf Jahre später und die Eurokrise 2010 – 2012 bis zur aktuellen Pseudo-Seuche:

Corona ebnet den Weg in die Diktatur”

Auch Klimapolitik, Energiewende und Migrationskrise von 2015 f. seien Etappen on the road to serfdom -

wobei die beiden letzten Punkte natürlich für Deutschland speziell relevant sind. Die mitteleuropäische Nation sei dabei eine Art Versuchslabor für den ganzen Globus.



Alles in allem geht es laut Nyder-Untertitel um einen

Angriff auf Demokratie, Nationalstaat und bürgerliche Gesellschaft”.

Freilich sei der Ausgang der Attacke noch nicht entschieden, beteuern die Nyder-Autoren (wie auch Orzechowski):

Nicht nur Deutschland, sondern Europa und die gesamte westliche Welt stehen an einem historischen Scheideweg. Hier entscheidet sich das Schicksal der kommenden Generationen. Der eine Weg führt in die Freiheit, der andere in die Knechtschaft.”

Die “lebensreformerische Opposition”

In den USA (bzw. England) ist vor zwei Monaten The Truth About COVID-19 von Joseph Mercola und Ronnie Cummins erschienen, mit einemn Vorwort von Robert F. Kennedy jr., dem Sohn des 1968 emordeten Senators und früheren Ministers, einem Anwalt und Umweltaktivisten.

Dr. Joseph Mercola ist Alternativ-Arzt, der seit Jahrzehnten mit Schulmedizin & Big Pharma im Clinch liegt und der Mitverfasser ist Chef der Vereinigung für Organische Lebenssmittel.

Die Autoren behandeln die Infektion als speziell für Risikogrüppler und Alte gefährliche Krankheit, und Mediziner Mercola pontifiziert in den Kapiteln 7 und 8 über die Fehler der Pharmaindustrie und die Unterdrückung alt erprobter, aber unprofitabler Medikamente in der öffentlichen Wahrnehmung

- dies geschehe im Wesentlichen, um hoch profitable Impfungen an die Staaten verkaufen zu können

(am wichtigsten sei freilich ein gesundes natürliches Immunsystem auf Basis von gesunder Ernährung und viel Bewegung). Für die Allgemeinbevölkerung bestehe (bisher) kein großes Risiko.



Mercola und Cummins begreifen die sg. Pandemie jedenfalls als Kampagne ihrer alten Feinde zur Erreichung von wirtschaftlichen und politischen Zielen. Allein die ständige Änderung von Narrativen und Regeln sei ein sicheres Zeichen dafür, dass die Sache stinke.

Die Autoren gehen davon aus, dass das Virus in einem (chinesischen) Labor zusammengebaut und wohl “unabsichtlich entkommen” sei.

Mächtige globalistische Eliten von Bill Gates über World Economic Forum, und Tech-Konzerne bis hin zu Rockefeller-Stiftung und militärisch-industriellem Komplex hätten derlei antizipiert

und die Krise bewusst genutzt, um über Panikmache ihre wirtschaftliche, technokratische, totalitäre und antidemokratische Agenda zu fördern” (eigene Übersetzung)

Während Mercola/Cummins letztlich also von einem zeitlichen Nacheinander ausgehen, unterstellen Orzechowski & Nyder, dass die Pseudo-Seuche über viele Jahre vorbereitet und bewusst fabriziert wurde.

Sie können das nicht “beweisen” – jedenfalls nicht im engeren Sinn z.B. anhand von Tonaufzeichnungen und Sitzungsprotokollen der angeblichen Verschwörer.

Es fällt aber schon auf, dass, dass internationale & globalistische Organisationen in der “Dramaturgie der Krise” eine zentrale Rolle spielen, etwa die Weltgesundheitsorganisation, die mit ihrer Klassifikation der Covid-Sterbefälle mit und durch Covid die Grundlagen für einen weltweiten Statistikschwindel gelegt hat, mit dem totalitäre Maßnahmen begründet werden.

Elite-Netzwerke mit einschlägigen Naheverhältnissen führen seit zwei Jahrzehnten Planspiele über künftige Seuchenausbrüche durch, deren letztes drei Monate vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie abgehalten wurde (“Event 201″). Viele von ihren Annahmen haben sich in den vergangenen 15 Monaten als realistisch herausgestellt - nicht aber die durchgängige Annahme, dass die Ausbrüche binnen Wochen zu vielen Millionen Toten führen würden.

Stattdessen stellen sich Politicos sowie medizinisches und mediales Establishment “wie ein Mann” hinter das Narrativ von der Weltseuche, obwohl selbst die offiziellen Covid-Toten – also die auf Basis des Statistikschwindels ermittelten – weit hinter den “normalen jährlicen Sterbezahlen zurück geblieben sind. Eine derartige kollektive Dyskalkulie ist schwer erklärlich und legt nahe, dass es bei der Chose tatsächlich um etwas ganz anderes geht.



Kaskadierende System-Finales



Beispielsweise um Diktatur und Systemwechsel auf planetarischer Ebene, wie Orzechowski und Nyder mutmaßen würden.

Oder eben um ein anderes Ende des heutigen Weltsystems, bzw. genauer:

um eine Kaskade von ineinander verschachtelten System-Finales,

die den bekannten russischen Babuschka-Puppen ähneln: jedes Großmutter-Püppchen trägt identisch aussehende keinere Puppen in sich (die freilich unter einander verbunden sind).

Die Babuschka des internationalen Finanzsystems wäre in diesem Sinnbild auf dem Weg in den Kollaps am weitesten fortgeschritten, zerbricht aber erst, wenn die darunter liegende Energie-Babuschka nicht mehr genug Überschussenergie an das Gesamtsystem abgeben kann

um eine weitere Aufschuldung zu tragen.



Wenn es auf der Erzeugungsseite aber “keinen Bewegungsspielraum mehr gibt”, muss auf der Anwendungsseite eingespart werden, zunächst durch die systematische Einschränkung der “diskretionären Ausgaben” (Urlaubsreisen, individuelle Mobilität/PkW)

Der “discretionary retreat” des Tim Morgan nimmt im konkreten Fall eine (über)staatlich verordnete Form an, die unter dem Deckmantel der Pseudo-Seuche diktiert wird.

Bild : Hadiseh.Aghdam, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons