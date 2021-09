Italienische Regierungskriminelle & d. vormoderne Klassengesellschaft

Wenige Tage nach einem ähnlichen “Mandat” des US-Machthabers haben mutmaßliche italienische Regierungsverbrecher unter Führung eines früheren EZB-Capos angekündigt, ab Mitte Oktober die Beschäftigung Nicht-Geimpfter faktisch zu untersagen. Angesichts des Umstands, dass die sg. Impfungen einer “leaky vaccine” gar nicht nachhaltig vor Infektionen schützen können, besteht kein Zweifel mehr daran, dass die Motivation der “Seuchen-Maßnahmen” vorgeschoben ist.

Wahrscheinlich geht es um die Wiedereinführung einer “vormodernen harten Klassen- bzw. Standesgesellschaft”, die dieses Mal auf dem Immunitätsstatus der vormaligen Bürger beruhen soll (der wiederum von nicht rechenschaftspflichtigen Zentralgewalten definiert wird);

und vielleicht spielt der Vorgang vor dem Hintergrund einer “nicht behebbaren” weltweiten Ressourçenkrise.

Wie dem aber auch immer sei – Leute wie die Minister um Draghi (und ihre europäischen und US-amerkianischen Pendants)

treten alles mit Füßen, was “Volksherrschaften” in den vergangenen 100 – 200 Jahren an Rechtsgrundsätzen angesammelt haben.

Sie haben daher jede demokratische Legitimität – und vielleicht auch Legalität – verspielt (die Befehlsgewalt über Polizeikörper gehört nicht zur “demokratischen Legitimität”).