Ö: Wieder schwarz statt türkis – die “historische VP” schlägt zurück

Die Chance würde in einem Erdrutschsieg der SPÖ bestehen, so dass sich eine Koalition mit den Grünen auch arithmetisch ausgehen würde; oder – “weniger optimal” – wenigstens in einem Führungswechsel in der Koalition mit der “alten ÖVP”, so dass die Kräfteverhältnisse des Kabinetts Vranitzky II (1986) wieder hergestellt würden (die mit Unterbrechung von “schwarz-blau” bis Kern/Mitterlehner Bestand hatten. Diese Varianten können auch mit einer “Beimengung” durch die politisch korrekte Haselsteiner-Gründung NEOS erfolgen).