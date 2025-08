Österreich: Nachtrag zu Neutralität und Staatsvertrag e. kleinen Landes

Dieser Blogger wurde kritisiert, weil er österreichischen Staatsvertrag und Neutralität ineins gesetzt oder gar behauptet haben soll, dass Letztere in Ersterem verankert sei. Das ist nicht der Fall. Die beiden Dinge hängen aber offenkundig eng zusammen. Es lässt sich “archivalisch” (derzeit) nicht beweisen, dass es eine bindende Vorab-Zusage der (damals) beiden großen Paramentsparteien bezüglich Neutralitätsgesetz gegeben hat, es muss aber so gewesen sein – und zwar eine so glaubwürdige, dass sogar der misstrauische Stalin bzw. seine noch im Amt befindlichen Handlanger von dem überzeugt waren, was dann tatsächlich stattfand, nachdem die östliche Alpenrepublik (“unabhängig”) neu entstanden war: die Beschlussfassung über eine “immerwährende Neutralität”, ein Gesetz im Verfassungsrang. Das war der Fall – unabhängig davon, welche Motive es seitens der sowjetischen Außenpolitik gegeben haben könnte (“Weiteren Keil in NATO-Territorien treiben”).