USA: Der Medien-Hoax vom Sturm auf das Kapitol

Während die Journaille in dramatischen Berichten über “Erstürmung und Sicherung” des US-Parlaments schwelgt, hat sich eher ein Mix aus Kundgebung & Sightseeing abgespielt. Gestreamte Aufnahmen von C-Span zeigen, wie man sich geordnetes Vordringen bei Zivilisten vorzustellen hat: die Trump-Anhänger, bei denen es sich definitiv nicht um Krisenschauspieler gehandelt hat, durchschreiten die Statuary Hall, wobei sie sich an vom Haus vorgebene Geh-Korridore halten und mit Handys Fotos machen.

Was das alles soll, ist schwer zu interpretieren

- als “Zündfunke für einen Bürgerkrieg” taugt es aber keinesfalls.

Ein Kommentator eines deutschsprachigen Forums äußerte sich über die Szenen jedenfalls folgendermaßen:

“ich kann vor lachen nicht mehr! Was soll das sein? Ein Schulausflug? (…) Das sind doch alles Kiddies und völlig ungefährliche Gestalten. Und die Sicherheitskräfte juckt es nicht? (…) So nach dem Motto: ‘Niemanden zurückweisen, so wichtig ist die heutige Auszählung doch nicht! Hier sind nur unbedeutende Menschen im Gebäude. Lasst der Schulgruppe und dem Klassenclown mit dem Wickingerhelm freien Lauf!’”