Welcher Natur ist die “russische Invasion” in der Ukraine wirklich?

Vielleicht ist es noch zu früh und womöglich kommt eine “full blown invasion” erst – aber derzeit sieht dieser Blogger “nur” einigermaßen zweifelsfrei dokumentierbare “militärische Aktivitäten” Russlands rund um die separatistischen Kleinstaaten an der Grenze sowie deren Verbindung zur “bereits annektierten Krim”. Eine Ansprache des Präsidenten in Moskau sowie “Berichte”lassen High Tech-Schläge gegen Luftwaffe und -abwehr der Ukraine, aber auch “Kommandoaktionen hinter den feindlichen Linien” wahrscheinlich erscheinen. Während die Mainstream-Journaille, vor Kriegsgeilheit sabbernd, die Ruskis schon knapp vor der Hauptstadt ortet, unterzeichnet der Präsident in Kiew Dekrete und lässt Twitter-Botschaften los. WTF?