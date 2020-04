Angstmache & Realitätssinn

Diesem Blogger wird vorgeworfen, Angstmache von anderen zu kritisieren und selbst eine solche zu betreiben (wg. fossile Energie etc). Das ist nicht besonders stichhaltig. Ich schüre keine Panik, sondern sage, was eigentlich Wissensstand von Schülern der Primärstufe ist: dass Kohle, Öl & Gas finite Ressourcen sind und auch die menschliche Fähigkeit “immer mehr herauszuholen” Grenzen kennt; dass der homo sapiens seit zwei Jahrhunderten in relativ billiger Energie badet, was zu einer enormen Bevölkerungsexplosion geführt hat; und dass die Energiewende (bisher) nicht einmal annähernd genug Energie erbringt um 8 – 10 Mrd. Menschen am Leben zu erhalten.

Die Situation scheint mir heute in keiner Weise mit 2009 vergleichbar zu sein.

Damals sank die Weltnachfrage in den ersten zwei Quartalen um 2 – 3 Mio. Barrel pro Tag – siehe hier, Seite 8, heute wird der Nachfragerückgang auf 18 Millionen Barrel per Mitte Mai taxiert, siehe z.B. hier.

Auch deswegen ist diesmal keine V shaped recovery in den Karten.

Tote feiern im Regelfall keine Auferstehung – da können die Zentralbanken pumpen, was sie wollen.

Nicht nur die Shale-Produzenten, sondern auch die konventionellen Anbieter werden nicht mehr anbieten, was unter den Cash-Kosten des laufenden Betriebs liegt.

Der Weltmarkt für Erdöl ist tot und wird möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt teilweise reanimiert werden – für alle, die Handfesteres als eine Handvoll Fiat-Dollars für ein Fass zahlen können.

Die originalen Peakoilistas haben sich das Endgame ganz anders vorgestellt – “aber es geht auch so”.