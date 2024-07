Basiswissen zu Europas Ölokalypse

Europa ist – vergleichbar etwa mit Festland-China - maximal auf “fossile Brennstoffe”, speziell (importiertes) Erdöl angewiesen. Sich jung und/oder modern wähnende Traumtänzer wollen das nicht wahr haben, obwohl die folgenden Zahlen (und Formulierungen) seit Jahrzehnten auf dem Tisch liegen; zumindest dem Grunde nach – die “jüngsten Zahlen” vielleicht nicht. Folgend soll versucht werden, was bisher keinem aktuellen Journaille-Produkt zu entnehmen war. Das “Big Picture” einer großen Abhängigkeit, auf Basis der vergangene Woche erschienenen 73. Ausgabe der “Statistical Review of World Energy” – siehe u.a. hier und hier. Das früher von BP publizierte Datenwerk ist heuer zum zweiten Mal unter Schirmherrschaft des Energy Institute heraus gekommen (KPMG und Kearney haben beigetragen). Das Novum ist, dass dabei die Ganzjahreszahlen von 2023 erschienen sind – in einem File, übersichtlich und kostenfrei. Den Beginn macht Erdöl, Gas und ev. Kohle sollen hier später folgen.

Der erste Punkt ist, dass beim sg. alten Kontinent seit langem eine Diskrepanz zwischen eigener Ölförderung und Verbrauch besteht – eine Diskrepanz, die Jahr für Jahr wächst und die inzwischen groteske Ausmaße angenommen hat.

Wie den Seiten 25 und 26 der neuen Statistical Review zu entnehmen ist, hat Gesamt-Europa (inklusive N, UK und Türkei) im vergangenen Jahr pro Tag 13,9 bzw. 14,4 Millionen Barrel “Oil” verbraucht (die um Flüssig-Gas vermehrten “C&C” machen in diesem Fall etwa 86 Prozent von definitorischem Öl, also “all liquids” aus; “Produkte” gibt’s wg. “Raffineriegewinnen” noch einmal um einen Hauch mehr, potzblitz).

Gleichzeitig produziert Europa nach dieser Statistk aber nur 3,2 Millionen unverarbeitete Barrel (S.21)

Schon das klingt schlimm, weil die Eigenförderung hier nur 23 Prozent erreichen würde

- das ist aber bei weitem nicht die ganze Wahrheit, denn die Eigenförderung Kontinentaleuropas beträgt faktisch weniger als vier Prozent seines Verbrauchs.

Die Feinheiten der Öl-Statistik

Um diese scheinbare Widersprüchlichkeit aufzuklären, ist ein kurzer Ausflug in’s bizarre Reich der Statistk vonnöten.

Die für “Total Europe”verzeichnete eigene Ölproduktion beinhaltet nämlich auch jene von Norwegen und UK, beide große bzw relativ große Förderländer. Norwegen hat 2023 mehr als zwei Millionen Barrel pro Tag erzeugt (C&C und NGL) und das Vereinigte Königreich 0,7 Millionen (wieder S.21).

Zieht man nun die Produktion von N und UK – beide keine EU-Mitglieder – von den für “Total Europe” verbuchten ca. 3,2 Millionen Barrel ab, kommt man auf “heiße” 0,488 mmbd,

was etwa 3,4 Prozent des europäischen Verbrauchs an “Pseudo-Erdöl” entspricht.

Man könnte freilich auch sagen:

0,5 Prozent der weltweiten “Öl”produktion (S.21) oder halt



eine vergleichbare Größenordnung bei den “all liquids” (ganz genau kann man es auf Basis dieser Statistik nicht wissen).

Die Statistical Review kennt bei unserem ganz besonderen Saft “all liquids” nur beim Konsum (S.25), nicht aber in der Produktion. Das den “all liquids” ähnlichste Aggregat in der Review ist “Oil”, das im wesentlichen “C&C”, in der Review aber auch NGLs, nicht aber biofuels enthält, die gibt’s bei den “all liquids” – alle Klarheiten beseitigt? )



Erster Exkurs, zweiter Teil:

Ähnlich wie das statistische “Total Europe” nicht gleich “Europa” wie wir es kennen ist, ist das, wozu in der Umgangssprache “Erdöl” gesagt wird, aber nicht gleich “wirkliches Erdöl”,

das bisher statistisch am ehesten Crude bzw. Crude mit (Feld-) Kondensaten (“C&C”) – nicht aber NGL – entsprechen würde.



Ein erster Einstieg in dieses technisch anspruchsvolle Thema findet sich hier, genauer: im Gespräch zwischen Art Berman und Nate Hagens.

“All Liquids”, zu deutsch: “alle Flüssigkeiten” ist die “breiteste Kategorie”. All oder Total Liquids beinhalten Safterl aus der Gas-Produktion (“NGL”), synthetische Treibstoffe (z.B. aus Kohle) und auch Bio-Treibstoffe aus dem Anbau diverser Energiepflanzen.

NGLs und biofuels spielen real zwar nur eine eher marginale Rolle

- zum “Augenauswischen” und “FUD”, taugen sie aber allemal.

Nun kann kein Mensch etwas mit purem Rohöl anfangen (auch nicht mit Pseudo-Öl)

- um nützlich zu sein, muss dieses erst einmal verarbeitet werden.

Erst in (Öl-)Raffinerien entstehen Treibstoffe für Millionen “interne Verbrennungsmotoren”, aber z.B. auch die Ausgangsprodukte für diverse Kunststoffe, wie beispielsweise die Borealis sie braucht.



Letzteres ist auch der Grund, warum Gesellschaften/Wirtschaften wie die unsrigen leichtes Crude, Feld-Kondensate oder NGLs durchaus verwenden können: Man kann mit ihnen zwar kaum oder gar keinen Diesel herstellen

- Benzin, Plastik und andere Kunststoffe aber sehr wohl.