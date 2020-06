Bullshit shaped Recovery

Das BLS hat am Freitag einen Bericht veröffentlicht, der den Donald veranlasste zu frohlocken und die “Märkte” risk assets zu kaufen. Das ist ein ziemlich durchsichtiger Schmarrn. Fällt in die Rubrik Statistikschwindel bzw. Täuschung über offizielle Zahlen. Das beherrschen auch die Feinde des Donald gut. Hier kann jede(r) nachlesen, dass der US-Verbrauch von “Petroleum-Produkten” auch Ende Mai um 25 Prozent unter den normalen Werten liegt (wie in den Wochen davor). Produziert wird wie gehabt, aber das geht alles auf Halde. So viel zum Thema “v-förmige Erholung”.