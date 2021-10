Corona: Depletion & Massenmord

Die “Radikalsten” aus der radikalen Minderheit nehmen an, dass das Virus tatsächlich eine bi- bzw. trinäre biologische Waffe nach dem hier geschilderten Muster ist – eine, die erst über Mutationen auf Basis milliardenfach erfolgender Impfungen ihre tödliche Wirkung entfaltet. Es handelt sich um eine Weiterung des Meta-Narratives des absolut ernst zu nehmenden Vakzinologen Geert Vanden Bossche ). Der “auffälligste Spitzenwert” dieser Gruppe ist “Fast Eddy”, eine dem mittelalterlichen Hofnarren nachgebildete Internet-Persona. FE sieht in den haarsträubenden Vorgängen rund um die Zwangsimpfungen ein Projekt der “Weisen von Zion”, das freilich von Empathie geleitet sein soll: Über deren CEP (“Compassionate Extermination Program”) solle Milliarden von Menschen ein viel qualvollerer Tod in den bevorstehenden Kollaps-Jahren erspart werden (Mord, Raub, Vergewaltigung, Kannibalismus etc. = “rip off of faces phase” ).