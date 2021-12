Corona: “Liberale” Kuh-Exkremente zur Impf-Pflicht in Österreich

Zweitens wird so getan, als würden sich an jeder Ecke Corona-Leichen auftürmen und als müssten geimpfte gesunde Menschen vor ebenfalls freien, aber kranken und ungeimpften Überträgern geschützt werden. Man wäre versucht, der Dame für diese Darstellung “Niedertracht” zu attestieren, wenn M-R den Begriff nicht bereits in Zusammenhang mit der FPÖ verwenden würde, der einzigen Gruppierung, die im Parlament und auf der Straße gegen unseren (Fast-)Allparteien-Totalitarismus mobil macht.