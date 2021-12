Abgesang auf dt. Autoidustrie

Die deutsche Autoindustrie, (indirekt) Arbeitgeber auch Zehntausender Österreicher, bricht gerade in sich zusammen, untermalt vom dröhnenden Schweigen des sich demokratisch nennenden Polit-Gesindels und der klammheimlichen Freude unserer Greta-Jünger. Im November wurden in Deutschland gerade noch einmal 307.000 Pkw produziert, nachdem in den 20 Jahren vor 2020 zwischen 400.000 – 450.000 pro Monat erzeugt wurden. Deflation & Coronoia werden dafür sorgen, dass sich der November 2021 (minus 32% ggü. VJ) bald zu einem echten Spitzenwert entwickeln wird.

Dieser Blogger hat das sg. Bauchgefühl,

dass das auf eine heute noch unbekannte, sozusagen unterirdische Weise mit dem laufenden Zusammenbruch der Förderung fossiler Treibstoffe zusammenhängt.

Für Leute, die das nicht glauben, ist aber nicht zu übersehen wer für den Vernichtungsfeldzug gegen ganze Industrie- und Dienstleistungsbranchen verantwortlich ist:

Viridioten und Vakzin-Faschisten inner- und asußerhalb der Politik.

Archivhungrige Historiker werden in 80 Jahren mehr wissen (so es diese Berufsgruppe dann noch gibt).

Bild: querschuesse.de