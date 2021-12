Die stille Gaskrise Europas

Die niederländischen Speicher beinhalten derzeit nur mehr umgerechnet 64,9 TWh, was einem Rückgang von 40 Prozent gegenüber 2020 entspricht. Holland war bisher das einzige kontinentaleuropäische Land mit eigener Gasversorgung, aber das ist jetzt zu Ende – offiziell aus Umweltgründen, tatsächlich eher wg. “depletion”. Die niederländische Regierung hat den dortigen Unternehmen kürzlich zu verstehen gegeben, dass diese nicht mehr mit “heimischem” Gas rechnen und sich “am freien Markt” versorgen sollten. Wie es derzeit aussieht, können in der heurigen Wintersaison die Haushalte aber noch mit in NL gefördertem Gas versorgt werden. Die Holländer haben bis jetzt auch viel Gas nach Deutschland, ins UK und nach Frankreich (via Belgien) verkauft. Das fällt zunehmend flach.