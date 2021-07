Corona-Mutant weniger gefährlich, aber noch ansteckenderer – Zitat

“Mit der Delta-Variante auf dem Vormarsch droht eine vierte Coronavirus-Welle, zumindest wann man sich die Zahl der positiv getesteten Fälle ansieht: In Großbritannien ist diese Entwicklung deutlich, auch in Portugal zeichnet sie sich ab (…) Allerdings, und das zeigen die Daten vor allem aus Großbritannien, gehen zwar die festgestellten Infektionen stark nach oben, die Zahl der Hospitalisierten steigt aber viel weniger stark als in den Wellen davor. Auch in Portugal, das in einigen Hotspots wie in der Hauptstadt Lissabon, schon stark von der Delta-Variante betroffen ist, zeigt sich diese Tendenz.” News, orf.at, 5.7.2021

Die Viridioten in Regierung & Medien (liebevoll gemeint), die schon seit einem Jahr verlässlich für Nachschub von Angstporno sorgen, legen wieder einmal nach – “Delta”.



Aber – Ehre, wem Ehre gebührt:

die Mortalität zieht schon an, vorerst noch in der “Dritten Welt”, wo die Todesstatistiken nicht so verlässlich sind (Menschen haben die ungute Eigenschaft zu sterben, wenn sie nicht essen).

Sie kommt mit Zeitverzögerung, aber sicher auch bei uns an.



Die Corona-, oder genauer: die Viridioten-bedingte Übersterblichkeit.

In den Medien war das dann sicher die Theta- oder Epsilon-Variante.