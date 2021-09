Covid 19(84) und der laufende “katabolische Kollaps”

Die weltweite Produktion von Erdöl, des “echten Wachstumsturbos” der heutigen Weltwirtschaft, hat sich – auch in der Bruttobetrachtung – “angeschickt den Rückwärtsgang einzulegen”. Technisch gesprochen hat sich in Nordamerika, wo 90 Prozent der Zuächse des vergangenen Jahrzehnts hergekommen sind , das Wachstum verlangsamt, wobei die Veränderungen bei Shale Oil auf eine rasche “echte Umkehr” hindeuten. Aber nicht nur Öl ist betroffen. Vergleichbares gilt auch für US-amerikanisches Shale (Natural) Gas, das sich mit “nur” gut 30 Prozent pro Jahr erschöpft. Nach einer Überschlagsrechnung dieses Bloggers ersetzt Shale (Natural) Gas inzwischen zu 70 Prozent die – deutlich weniger schnell schwindende – konventionelle Gas-Förderung. Wie die echte Ressourçensituation in Russland, im Nahen Osten oder in China aussieht, ist nicht einmal ansatzweise bekannt – der track record der dortigen Geheimhaltungspraktiken lässt aber Schlimmes befürchten.