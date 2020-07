Das “demokratische” Kalkül hinter der Corona-Hysterie – Zitat d. Tages

“The news media war chiefs of the Woke Inquisition — The New York Times, CNN, and MSNBC — are working overtime to terrorize the public into renewed Covid-19 hysteria, with the bonus of further destruction to America’s daily business by instigating new lockdowns. The nation’s economy was already in enough trouble. The question now is: how will a responsible political establishment manage contraction?” James Kunstler, Now What?

Was Kunstler für die Staaten bemerkt, trifft im Großen und Ganzen auch auf Europa rsp. Deutschland zu.

Zwar geht es hier nicht um die Wahl eines Präsidenten.

Das sich demokratisch nennende polit-mediale Gesindel in der EU hat aber – für alle sichtbar – die Zerstörung der Realwirtschaft auf die eigene politische Kappe genommen

und kann aktuell nur mehr hoffen, seine Macht mit den Mitteln einer “liberalen” Seuchen-Diktatur verteidigen zu können.

Von “liberal” kann natürlich keine Rede sein,

diese eigentlich irreführende Bezeichnung wird hier nur aus Gründen der Sprachpragmatik verwendet.