Der “liberale Imperialismus” ist zurück – Zitat des Tages

“Biden sagte, Diplomatie, starke Bündnisse und der Einsatz für Menschenrechte und Demokratie in der ganzen Welt seien auch im ‘ureigenen Interesse’ Amerikas (…) Biden kündigte in seiner Rede auch erste konkrete Entscheidungen an. Unter anderem stellte er klar, dass die von Trump angestoßenen Pläne zum Abzug 12.000 amerikanischer Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland vorerst ‘gestoppt’ sind.” Biden leitet neue Außenpolitik ein, orf.at, 4.2.2021