Deutsche Klimapolitik naiv oder hochstaplerisch – Zitat des Tages

“Man kann diese Aussagen (der deutschen Politik) ehrgeizig nennen. Oder auch naiv. Oder, falls hier doch Vorsatz im Spiel sein sollte, auch als Fall von politischer Hochstapelei (…) Der Anteil Europas an der CO2-Bilanz der Welt sinkt fortwährend, was vor allem daran liegt, dass die übrige Welt im wahrsten Sinne des Wortes Gas gibt. Im Jahr 1990 kam noch etwa ein Drittel der Klimagasemissionen aus den Ländern der heutigen EU, zuzüglich Großbritanniens. In Kürze wird der Anteil unter 10 Prozent liegen (seit ca. 10 Jahren der Fall, Anm.)” Gabor Steingart in Focus, Klimapolitik im Romantik-Tal: 5 Irrtümer über den Einfluss deutscher Parteien