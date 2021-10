“Deutscher Untertan”: Ein Mem driftet “nach rechts”

Und last but not least die bissige Kritik an den “Akteuren des Untertanengeists” als da wären: “Kirchen und Glaubensgemeinschaften”, “Apportiermedien”, “Akklamationswissenschafter” sowie das “Autokratie-System Merkel” (auch Karlsruhe und die Parteien inkl. CSU “kriegen ihr Fett ab”).