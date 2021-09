“Corona”: Experten, Journaille & Verschwörungstheoretiker – Zitat

“In corporate-state media, ‘experts say’ as a prefix to a claim, or a tagline justifying one, is the single biggest red flag in COVID-related articles.The often-parroted catchphrase, as explored here, serves several purposes simultaneously: Discourages independent, critical analysis (…), lends the perception of legitimacy/authority to claims that (…) often don’t deserve it, allows the outlet to push narratives without providing specific information to support them (… and) provides cover to anonymous sources who avoid accountability for pushing misinformation into the public consciousness.” Ben Bartee, COVID Propaganda Roundup: The ‘Experts Say’ Con-Game. Daily Bell, 29.9.2021

Der Autor, der als Journalist mit den Schmähs seines Berufsstandes vertraut ist (insofern ist auch Bartee ein “Experte”) analysiert den Trickbetrug, con-game, den die Mainstream-Medien in Sachen Corona-Berichterstattung bis zur Serienreife entwickelt haben

und begreift dieses Vorgehen als eine Art Immunisierungsstrategie gegen Kritik vvon außen., wobei skeptische Nicht-Fachleute nicht selten zu Verschwörungstheoretikern erklärt werden.

Natürlich sind Leute wie Luc Montagnier, Geert Vanden Bossche oder Sucharit Bhakdi auch Experten, aber eben welche mit den “falschen”, d.h. für Pharmaindustrie und Politik nicht brtauchbaren “Narrativen”.

Die Journaille, die davon lebt, die veröffentlichte Meinung zu organisieren und strukturieren, bittet halt nur die genehmen Experten vor den Vorhang, während sie über die anderen den Mantel des Schweigens breitet.

Bartee schildert anhand der Entstehungsgeschichte des Erregers das Elend solch selektiven Expertentums (die als Zeugen aufggerufenen Experten vertraten anfangs mehrheitliuch die Theorie vom zoonotic spillover,

mussten aber umschwenken, als ihre mutmaßlichen Auftraggeber, die Politicos unter dem Druck von Fakten zugeben mussten,dass die uraprünglich sehr wohl von Flederm,äusen stammenden Viiren im Labor von Wuhan entsprechend maqnipuliert wurden.

Bartee geht auch auf das diffizile Wording der Journaille im Zusammenhang mit der Entstehung des Virus ein und argumentiert,

dass die angeblichen Verschwörungstheoretiker tatsächlich keinen “proof” erbringen konnten – einen letztgültigen Beweis im Sinn einer Smoking Gun



(solche Beweise wurden übrigens auch schon vom früheren Präsidenten Donald Trump eingefordert, was ein ziemliches Novum darstellte;

natürlich gab es auch schon damals, relativ früh, ein erkleckliches Maß an “evidence” zugunsten der Labortheorie.

Schließlich kann Bartee es sich nicht verkneifen,

zeitgenössische Experten und Journos mit lateinisch konversierenden Priestern im Mittelalter zu vergleichen, die sich damals als einzig relevante epistemische community verstanden, wenigstens in Glaubensfragen.