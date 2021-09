Energiekrise in Europa: Eine interessante Sicht aus Spanien

Während sich die UK-Journaille an Rangeleien an den Zapfsäulen und von Dieben aufgebohrten Tanks ergötzt und deren kontinentaleuropäische collegae selbstzufrieden und nach dem Motto Sowas kommt von sowas berichten (“Brexit”), bietet – der hier besprochene – Antonio Turiel in seinem Blog mit La Crisis del Gas eine interessante Einschätzung der sich anbahnenden Misere. Turiel ist a) “Naturwissenschaftler”, der sein Fach ge- und nicht mehr verlernt hat (wie z.B. die deutsche Mutti), b) ein Veteran der Peak Oil bzw. Peak Dense Energy-Debatten und c) ein Westeuropäer, der, anders als einige deutsche Expertinnen und “Experten”, auch mal Erdgas aus Algerien oder LNG aus den USA im Auge hat.

Turiels Ausgangspunkt ist ein Blog-Eintrag, den er vor elf Jahren, im Sommer 2010, verfasst und den er Pico del Gas, “Peak Erdgas” genannt hat.

Auf Grundlage eines damals neu erschienenen (“fremden”) Charts hat T. den Abschwung der europäischen Gas-Versorgung ab 2015 prophezeit (was sich als falsch herausgestellt hat)

- wobei der übernommene Chart ein anhaltendes Hoch-Plateau bis 2019/2020 offen gelassen hat, was genau das Szenario zeige, das eingetreten sei.

Den Unterschied machen in der Grafik verzeichnete zusätzliche Importe von Flüssiggas (LNG) aus. Diese, behauptet T.,

hätten tatsächlich statt gefunden, was die “Verzögerung” um vier bzw. fünf Jahre erkläre

(Basis seiner damaligen Ausführungen war ein soeben erschienener Bericht der Energy Watch Group).



Danach geht Turiel auf die Produktionsprofile der größten (europäischen) Lieferanten-Länder Russland und Algerien ein – was (nur) aus spanischer Sicht halbwegs stimmen könnte (Norwegen “findet nicht statt”)

- und erläutert, dass sowohl die Russen als auch die Algerier 2018/19 eine Art “Scheinblüte” vor dem 2020 beginnenden Produktionsabsturz erlebt hätten

(wobei die Algerier im Zweifel bisher eher bereit seien, Erdgas aus innenpolitischen Gründen zurück zu halten).

Diese Phase sei jetzt freilich zu Ende.

Beide Länder hätten inzwischen ihren Peak Erdgas überschritten – mit schlimmen Folgen für Festland-Europa:



¿Y qué viene? Viene una situación de debilidad extrema y estructural, con el riesgo de hacer colapsar las economías e inclusive las sociedades europeas.”

Im Prinzip sei das Ganze ein weltweites Phänomen, wie in UK und Asien exponenziell in die Höhe schießende LNG-Preise zeigten (nur die USA nehmen noch eine Sonderstellung ein).

Die bisher unterdurchschnittliche Wieder-Auffüllung der kontinentaleuropäischen Kavernen sowie die Versiebenfachung des (LNG-)Preises gegenüber 2020 lasse Schlimmes befürchten

- speziell, wenn der Winter hart & kalt werden sollte,

nicht nur für die Haushalte, sondern auch für regionale industrielle Verbraucher.

Turiel bringt das Beispiel einer südspanischen Düngemittelfabrik, die wegen der hohen Gaspreise ähnlich wie ihre “britischen Kollegen” (vorübergehend) geschlossen habe (was in der EU extrem unterschiedlich publiziert wurde).

Letztlich hinkten Kontinentaleuropa und die USA nur Wochen oder Monate der Insel hinterher, wo die Probleme heute zwar akuter, aber keineswegs anderer Natur seien:

El Brexit amplifica todos estos problemas en las islas, pero que se va extendiendo al resto de Europa y a los EE.UU.” La combinación entre el pico del petróleo/pico del gas (particularmente en Europa, el pico del suministro de gas) garantiza que el proceso de desestabilización económica se acelerará.”

Europa dürfe nicht mehr zögern, am wenigsten Zeit habe es für weitere Fehler.