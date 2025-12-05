Die EU glaubt, dass der Ausfall russischen Erdgases die europäischen Konsumenten kaum treffen werde und kein Risiko für die Versorgungssicherheit bedeute, weil es auf dem “Weltmarkt” genügend nicht-russische Anbieter gebe. Die Journaille berichtet derlei “wahre Lügen” ohne auch nur einen Ansatz von Gegenrecherche und lädt damit zu weiteren Doppelzüngigkeiten ein.

Solange die transatlantischen LNG-Lieferungen sowie die aus den norwegischen Offshore-Feldern kommenden Pipelines nicht unterbrochen sind, und der Verbrauch wegen der “doppelten Saisonalität” nicht durch die Decke geht, ist die Einschätzung der Kommission, dass die “Versorgungssicherheit” gewährleistet sei, möglicherweise richtig -

schließlich machen die russischen Lieferungen gesamt (LNG und Turkstream) sowie bei LNG derzeit jeweils nur mehr 12 – 14 Prozent aller einschlägigen EU-Importe aus, siehe dazu hier sowie die aktuelle “Aufmachergrafik über dem Falz”.

Das war noch vor vier Jahren, vor dem “Ukraine-Krieg”, völlig anders.

U.a. die von Bruegel veröffentlichten Zahlen zeigen, dass russische Lieferanten in den ersten 47 Wochen des Jahres 2021 etwa 137,3 Mrd. von insgesamt 330,8 Mrd. Import-Kubikmetern stellten,

was einem Anteil von 41,5 Prozent entsprach (vor der Stillegung des durch Polen führenden Jamal-Arms war der “Russen-Anteil” noch höher und möglicherweise wirklich “ungesund hoch”; warum das so war, würde eine eigene Diskussion verdienen, in der auch die “Inkompetenz westeuropäischer Player” gewürdigt werden müsste).

Den “Mantel des Schweigens” bereiten EU-Kommission und Journaille “nur” über den Umstand, dass

Zum Schluss noch ein paar Erläuterungen zur “Aufmacher-Grafik über dem Falz”.

Das mit “Amerika” bezeichnete “große Tortenstück” beinhaltet eigentlich auch Lieferungen aus “Trinidad und Tobago”, das a) intern sowieso keine bloß 10 Mrd. m3 Kapazität für “Nettoexporte” hätte und b) das auch keine größeren Kapazitäten bei LNG-Terminals aufweist. Diese Lieferungen stammen mit großer Sicherheit weitaus überwiegend aus den USA, speziell von deren LNG-Terminals an der “Golfküste”.

Das mit “Afrika” umschriebene LNG kommt hauptsächlich aus Algerien und ist ähnlich viel wie das derzeit gelieferte russische Flüssiggas.

Das russische LNG wiederun, dem es in den nächsten Jahren ja an den Kragen gehen soll, stammt hauptsächlich aus dem “Hohen Norden” und kommt auf ein wenig mehr als die Hälfte der aller russischen Lieferungen in die EU, deren zweite, kleinere Hälfte über die neue “Turkstream” kommt (und das in Ungarn schließlich die EU erreicht – Bulgarien ist offb. nur “Transit”).

Zum “Mittleren Osten” wurde hier bereits einiges gesagt, siehe obige Bemerkungen zu Katar, das bisher für die EU freilich nur eine geringe Rolle gespielt hat.

Der “Rest der Welt”, der sich aus einer Subtraktion der oben genannten Lieferanten von “EU-gesamt 1-11 2025″ ergibt, ist derzeit eine marginale Größe

und es sind weit und breit keine potenziellen Lieferanten von anderswo erkennbar, die namhafte Mengen – beispielsweise in der Größenordnung der USA – liefern könnten.