EU & Kohlendioxid: Lebenslüge, Sado-Maso oder “White Lie”?

Wäre die Europäische Union ein Individuum, hätte dieses Ansätze zur Größenwahn und sexuellem Masochismus. Als Gruppe könnte sie sich mit ihrer Klima-Politik auch “nur” in einer immer größer werdenden Lebenslüge verheddert haben. Welche Metapher auch gewählt wird – “Wissenschaftler” und “Journalisten” haben wesentlich zum Wahngeschehen in der EU bei getragen – indem sie das Politico-Geplapper (vorgeblich) ernst genommen und darauf verzichtet haben reale Größenverhältnisse zu thematisieren. Hätte es in den vergangenen Jahrzehnten eine echte “kritische Öffentlichkeit” gegeben, wäre es nie zur heutigen monströsen Selbsttäuschung gekommen.

Wer ein Beispiel für dieses seit vielen Jahren eingeübte Verhaltensmuster haben will, braucht nicht weiter als bis nach Glasgow zu schauen, wo gerade die COP 26 stattfindet, bei der

die Europäische Union prahlt, was das Zeug hält,

während vorgeblich unabhängige Wissenschafter und kritische Journos so tun, als müsse man die Großmannssucht der Euro-Politicos für bare Münze nehmen. Durch ihre “Kritik” bagatellisieren sie einerseits die weltweit beispiellosen realen CO2-Reduktionen der EU-Staaten, bestärken damit aber europäische politicians und policy makers in ihrem Größenwahn;

in deren megalomanischem Glauben in der Welt von heute noch eine größere Rolle zu spielen oder wenigstens eine Vorbildfunktion für andere inne zu haben (“Vorreiterrolle”).

Auf Basis dieses Musters und Unterstützung medialer und politischer “Eliten” in den EU-Staaten,

gelingtes dem sich demokratisch nennenden Polit-Gesindel seit vielen Jahren, die “eigenen Leute” auf einen energetischen Sparkurs einzuschwören, während anderswo die CO2-Post abgeht.

Wie die Grafik “über dem Falz” zeigt, hat die EU in den vergangenen 16 Jahren ihren CO2-Ausstoß um kumuliert 1,1 Gigatonnen verringert, während der – um die USA bereinigte – “Rest der Welt” um 8,3 Gigatonnen zugelegt hat

(ohne Bereinigung um die US-Zahlen wären es nur knapp 7 Gt. – Japan etc. sind in dieser Überschlagsrechnung noch gar nicht berücksichtigt).

Die Werte sind dem jüngsten Bericht der Emissions Database for Global Atmospheric Research entnommen und

“GHG-Zahlen” wären, zugegeben, wohl genauer,

ebenso wie z.B. die Erfassung aller Annex 1-Staaten.

Aber erstens gibt es im Report 2021 noch keine Angaben zu allen Treibhausgasen 2020 und zweitens würde die Einbeziehung von Japan, Australien & Co. eine mühsame und zusätzlich fehlerträchtige Herumrechnerei bedeuten, die am “Big Picture” nichts ändern würde.

Das “Große Bild” besagt nun



einerseits, dass die EU-Staaten drastisch CO2 reduzieren – drastischer als andere industrialisierte Annex 1-Staaten -, dass angebliche oder wirkliche “Entwicklungsländer” aber ein Vielfaches davon “zusätzlich in die Luft blasen”,



andererseits aber, dass die EU als CO2-Emittentin nur mehr eine marginale Rolle spielt.

Hier eine “Torte” auf Basis der jüngsten CO2-Zahlen von EDGAR, die den zweiten Punkt noch einmal bestätigt.

Die Kalkulation der Prozentanteile erfolgte durch diesen Blogger, der für allfällige Rechenfehler allein verantwortlich ist.

***

Die Frage ist nun, welche Interpretations-Raster für die oben ausgeführten Hauptbefunde angewendet werden: