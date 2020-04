Fake News Corona-Schmus

Die Corona-Kampagne ist das Paradebeispiel raffinierter & globalisierter Fake News, auf denen eine Unzahl unterschiedlichster politischer und ideologischer Interessen ihr Süppchen kochen – von österreichischen Verbänden bis hin zu US-Demokraten, die die Chance sehen, das Electoral College-Wahlsystem zu ändern (Präs. Trump köchelt anderweitig mit). Nicht, dass das Virus für ältere und multimorbide Personen ungefährlich wäre – aber es handelt sich ganz offenkundig nicht um die Pest, die im 14. Jahrhundert halb Europa entvölkerte.

Die Panikmache dieser Psyop erfolgt in einer ausgeklügelten Arbeitsteilung und nach dem alten Prinzip “Irreführen ohne offen zu lügen”.

Die Irreführer sind “renommierte wissenschaftliche Institutionen”, multilaterale Organisationen und Einzelstaaten, die üblicherweise NICHT davon sprechen, dass die “Corona-Toten” an den Folgen einer Infektion mit Corona gestorben seien (nur besonders hinterwäldlerische Dummköpfe aus der Peripherie, die nicht verstehen, dass sie sich haftbar machen, tun das); siehe zum Beispiel “John Hopkins” hier.

Die Journaille und ein Teil der Politiker nehmen den Ball und “laufen damit”.

An dieser Stelle werden die “Personen, die mit einer Corona-Infektion gestorben sind” zu den der Öffentlichkeit vertrauten “Corona-Toten” (teils in gutem Glauben, teils wider besseres Wissen; eine “Verletzung der Sorgfaltspflicht” dürfte in vielen Fällen dabei sein).

Auf der so fabrizierten Krise vollführen professionelle Menschheitsbeglücker & Lobbyisten ihre Veitstänze, zum Beispiel

Möchtegern-Cyber-Kerkermeister wie der österreichische Parlamentspräsident, ein dirigierender Pauker aus West-Niederösterreich, der gern die allgemeine elektronische Fußfessel via Handy einführen würde,



die “Abschaffer” des einzig bisher bekannten anonymen Zahlungsmittels (siehe “cashless society”) oder

diverse Kriegstreiber, die gern einen neuen Weltkrieg hätten (betrifft keine Österreicher und fast keine Europäer).

Man könnte dieser Liste noch ein oder zwei Dutzend weiterer Interessenten hinzufügen.

Viele dieser Leute sind bereit mit dem Feuer zu spielen, so lange es ihren Spezialinteressen dient.

Rätsel, worum es wirklich geht

Es ist freilich wahrscheinlich, dass diese aufwändig koordinierte Disinformationskampagne einen ganz anderen Anlass und auch andere Ziele hat als “Virus & Pandämie” (was eine gewisse Ähnlichkeit zum CO2-Warmismus erzeugt).



Die beiden diesbezüglichen “Erklärungs-Favorits” dieses Bloggers sind:

Einleitung einer Wirtschaftskrise, wie eine solche nach der Es geht in Wirklichkeit um diewie eine solche nach der Austrian Business Cycle Theory wg. zu vieler Malinvestment mit überschießender Kreditschöpfung zwangsläufig entstehen muss – allerdings in einem enormen Maßstab, bedingt durch a) die historisch beispiellose Basisgeldschöpfung der internationalen Zentralbanken seit 2008 und b) das Auf-die-lange-Bank-Schieben des Krisengeschehens; und/oder

es dreht sich um noch Tiefergehendes – die Ablöse des seit 100 bis 200 Jahre alten “fossilen Energieregimes”, was zu massiven Einbußen der den Gesellschaften zur Verfügung stehenden Energie und mit ziemlicher Sicherheit zu einem Massensterben führt.

In beiden Fällen wäre nur die Corona-Gestalt der Krise “fabriziert”.