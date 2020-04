Corona in Österreich: Vertragsfreiheit & Polit-Gesindel

Das “demokratische” Polit-Gesindel, das (nicht erst) in der Corona-Krise gravierende Einschränkungen der Vertragsfreiheit beschlossen hat, zögert mit vergleichbaren Aktionen, sobald Händler ihren Kunden eine bargeldlose Zahlung aufnötigen wollen. In diesem Fall hält unser Gesocks plötzlich das Banner der Privatautonomie hoch – was hier bedeutet, dass Private letztlich frei sind, eine Zahlungsweise zu akzeptieren und eine andere zurückzuweisen.