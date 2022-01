Gaskrise: Weiter auf Crashkurs

Die relativen Gas-Speicherstände des europäischen Aggregated Gas Storage Inventory haben sich im Vergleich zum 19.12. nur wenig verändert, wenigstens “im großen Bild”. In Westeuropa gab es sogar geringfügige Verbesserungen und das schon bisher “sensationell resiliente Italien” konnte sogar ins Plus drehen. Schnell schlimmer wird die Situation dagegen in Mitteleuropa sowie beim früheren Produktions-Champion Niederlande. Dass Gas, wie in einem Forum errechnet, erstmals am 19.2. ausbleibt, darf bezweifelt werden (Witterung, Druck in den Leitungen etc.) Klar ist nur, dass es diesmal nicht bis April oder Mai reicht, wenn kein “deus ex machina” erscheint. Mehr am Nachmittag.