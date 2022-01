Erkenntnisse e. Corona-Dissidenten

Kommunikationswissenschaftler Michael Meyen anlysiert in seiner “Propaganda-Matrix” die an einen 20 Jahre alten dystopischen Blockbuster gemahnende Corona-Berichterstattung unserer “Leitmedien”, wobei er an eine Lesart früher Gesellschafts- und Medienanalytiker (-kritiker) anknüpft (Ellul, Foucault, Chomsky). Der Mann sitzt zwar auf einem dienstrechtlich sicheren Posten an der LMU, bekommt seit en paar Jahren aber jede Menge Flak von einem Bündnis aus “Israel-Lobby” und Corona-Faschos (“Antisemit & Verschwörungstheoretiker”). Professur hin oder her – Meyen scheint tatsächlich ein hohes Risiko ein zu gehen.



In den ersten vier Kapiteln legt Meyen, der seit ca. 20 Jahren Ordinarius in München ist, theoretische Grundlagen und holt dabei bis in die 1920er-Jahre aus (Bernays, Lippmann).

In seiner Analyse baut er auf ein Amalgam aus Systemtheorie, Diskurs-Analyse und dem Propaganda-Modell des frühen Noam Chomsky auf um zu verdeutlichen, dass das (u.a.) den von Leitmedien Gesagte (und überhaupt Sagbare) ein Epiphänomen der jeweils zugrunde liegenden “gesellschaftlichen Formation” ist.

“Sein”, d.h. das Journalismus-Ideal eines durch die letzten DDR-Jahre geprägten Menschen sind Medien, die als Plattformen der Verständigung, auch und gerade des konfliktreichen Austausches fungiern

und nicht volkspädagogische Vehikel zur Fabrizierung eines pseudodemokratischen Konsensus der Regierten (wie er meint).



Speziell hat er es auf die Leittiere des Medien-Rudels abgesehen, die soziale und politische Akteure (sofern sie relevant sein wollen) mit verfolgen müssen,

egal ob sie nun jeweils zustimmen und wie viele von diesen Diskursen für blanken Unsinn gehalten werden.

Mit den MSM hat sich’s der gute Professor aber spätestens seit der “Ukraine-Krise” 2014 verscherzt, weil er diesen u.a. vorhält,

sie seien “Eskorten der Macht”, Propaganda-Instrumente des türkischen Starken Mannes” Erdogan, etc.

Seit etwa diesem Zeitpunkt, resümiert Meyen auch hier, habe die bisherige Vielfalt der Coverage ab- und deren Homogenisierung zugenommen.

Er selbst sei nach einem Buch mit einem “antizionistischen” Co-Autor zunächst als Antisemit und ab 2020 auch als Verschwörungstheoretiker abgestempelt worden

(den “Antisemitismus” bekam er wegen der Zusammenarbeit mit einem “Israel boykottierenden Kollegen” verpasst und ein Konspirationist soll Meyen sein, weil er im mittlerweile erfolgreich unterdrückten YT-Kanal Ken Jebsens aufgetreten ist – “Kontaktschuld”).



Tatsächlich schießt der “Publizistik-Experte” seit 2020 aus vollen Rohren gegen den eskalierenden Corona-Totalitarismus der politischen Klasse sowie die diesen begleítende Fehl- und Lückeninformation des “Mainstreams”.

Auf vier Kampfplätzen oder “Arenen”!, glaubt der Autor, könne die Diskurshoheit der aktuellen Medien- bzw. Propaganda-Matrix freilich noch in Frage gestellt werden (Kapitel 7 – 10).

Auf seiner individuellen Ebene handelt es sich um den tragischen Kampf gegen die selbst ernannt politisch aufgeklärten Viridioten des Biosicherheits-Staats, die er zum Teil selbst gelehrt/asugebildet hat.

Besagte Menschen/Strukturen können ihn auf mittlere Sicht jetzt meier machen, auch wenn er durch seinen Vertrag weitgehend vor einer Kündigung geschützt sein dürfte.

Die erzwungene Beendigung seines Arbeitsverhältnisses ist nämlich bei weitem nicht alles.

Das “Waffenarsenal” seiner Feinde reicht von

journalistischen hit pieces in den MSM

über de facto-Versammlungs-/Vortragsverbote

bis hin zur Nicht-Gewährung von “grant money” durch anonyme Förder-Bürokraten – um nur drei zu nennen.

Ohne Zugang zu den Massenmedien und die Möglichkeit zusätzliches Geld für Forschung heranzuschaffen, wird in diesem Job aus dem Mann über kurz oder lang eine bedauernswerte “lahme Ente”.

Meyens eigene Propaganda-Matrix

Anscheinend will Meyen Teile der gauchistischen Diskurse des Biosicherheits-Staats durch eigene, ebenfalls gauchistische und nicht minder etatistische “discours” ersetzen,

wobei Bruchstücke der von ihm der Kritik unterzogenen “Propaganda-Matrix” als durchaus sachdienlich & relevant figurieren,

wenn sie vielleicht auch nicht adäquat umgesetzt seien.

Dabei wird – üblicherweise unausgesprochen – von politisch-physikalischen Prämissen ausgegangen, die tlw. nur als absurd bezeichnet werden können.