Ich habe Klopapier gehortet und horte wohl weiter – eine Beichte

1971 haben im Stern 374 Frauen erklärt, sie hätten abgetrieben und in dieser Tradition bekenne ich heute: Ich habe Klopapier gehortet (und werde das wahrscheinlich weiter tun). Ich weiß, dass derlei emotional labil ist, aber die Regierungen, Verbände und Organisationen in meiner Umgebung sind gerade kollektiv übergeschnappt und wenn das kein legitimes Motiv ist, was auch immer zu horten, fällt mir kein besseres ein.



Ja, mir ist auch schmerzlich bewusst, dass sich manche Frauen jetzt in ihren quasireligiösen Gefühlen gestört fühlen – was ich bedaure.

Klar ist mir ferner, dass Klopapierhorten (noch) nicht verboten ist (wie Abtreibung 1971).

Schwer uncool ist’s aber schon heute und genau genommen könnte man ja auch die linke Hand nehmen.

Natürlich hat dieser Blogger bisher nicht wirklich TP gehortet,

aber von den 374 Stern-Frauen haben ja auch nicht alle wirklich abgetrieben.

Dumm nur, dass heute in Österreich ein staatlicher Feiertag ist und Billa, Merkur und Penny geschlossen sind

(jetzt, wo die Sprache drauf gekommen ist…)