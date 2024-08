Japanischer Aktienmarkt mit “Flashback” ins Jahr 1990

Der japanische Leitindex Nikkei 225 ist in der Nacht auf Montag auf ein Niveau wie nach dem “Platzen der Blase” 1990 eingebrochen und die Anlässe sollen eine kleine Zinserhöhung der Bank of Japan und das teilweise “unwinding der Yen carry trades” gewesen zu sein. Wie auch immer – der Verlauf des japanischen Leitindex seit drei Jahrzehnten zeigt erneut, dass ein Aktienmarkt auch in verwässerter Währung lange Zeit “seitwärts gehen kann” und dass es nicht immer zu einer Inflationierung der Aktienkurse kommt, die manchen Beobachtern wie ein Wertzuwachs erscheinen mag.

Grafik: Screenshot Chart Google Finance