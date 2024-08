Eine Woche “RKI-Leaks”

Eine Woche ist es nun her, dass die völlig entschwärzten “RKI-Files” 2020 – 2023 veröffentlicht wurden – siehe hier -, und die “freie Jounalistin” Aya Velazquez zieht im Interview mit Marc Friedrich ein Zwischenresümee; ein insofern positives als a) die Protokolle des RKI-internen Krisenstabs in Sachen Authentizität (bisher) “gehalten haben” und b) dass die anfänglich entgeistert wirkende MSM-Journaille mehrheitlich begonnen haben soll, sich an dieser Wahrheitsbombe abzuarbeiten. Schon die Protokolle sind enorme Datenmengen, die der “Schwarmintelligenz” interessierter und eingelesener Basiswappler bedürfen (wenn man diese noch so bezeichnen darf). Wie Velazquez ausführt, gibt es zusätzlich aber noch Kommentare in “offenen Word-Docs” (die Zweifel an der Authentizität nährten) und einen Email-Verkehr, für dessen Lesbarkeit ein eigenes Programm nötig ist.