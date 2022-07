Über eine transhumanistische Attacke auf “den Menschen”

“Die Körper der anderen” heißt das jüngste Buch einer ehemaligen Ikone des Feminismus, nämlich von deren Dritter Welle (“Beauty Myth”). Freilich wird Naomi Wolf seit längerem von großen Teilen der heutigen Bewegung verketzert. Für Wolf sind die Ereignisse der vergangenen beiden Jahre ein Menschheitsverbrechen, das seinesgleichen sucht, weil sich vorgeblich gesundheitspolitische Maßnahmen nicht allein gegen eine Ethnie/Kultur, ein Geschlecht oder gegen eine religiöse Gruppe gerichtet haben. Schon im Titel greift die Autorin auf das (auch) feministische Konzept der “körperlichen Autonomie” des – nicht nur weiblichen – Individuums zurück, die durch staatliche und quasistaatliche Zwangsmaßnahmen zerstört werden soll.

“With COVID, and a society-wide shutdown, including the closing down of all economic activity, all that changed. Illness was messaged from the top down as a public health matter, with the state assuming a central role, and limitless authority, in managing our own bodies and the bodies of others.”



Die staatshörigen unter Naomis Schwestern und Brüdern sowie die handzahme Journaille haben der Wolf den Titel einer Verschwörungstheoretikern verliehen, obwohl sie auf ihrer Webseite bisher nicht mehr gemacht hat als prominente internationale Akteure zu benennen und diesen abgestimmtes Verhalten zu attestieren

(was im Grunde dem öffentlich nachvollziehbaren einfachen Augenschein entspricht – von der Pandemieübung Event 201 bis zu diversen unbeholfenen Versuchen der Schadensbegrenzung).

Freilich hat die Charakterisierung gewissermaßen einen wahren, wiewohl kaum zur Diffamierung geeigneten Kern, weil Wolf die Lockdowns ab 2020 einer (nicht genau umrissenen) internationalen Elite zuschreibt, die

die Krise benutzt habe, um

Im Zentrum der Attacke seien die “Lockdowns” gestanden. die nichts mit einer Quarantäne im herkömmlichen Sinn zu tun gehabt hätten, aber alles mit

Mobilitätsbeschränkungen seien im vormodernen Europa unliebsamen Gruppen wie Juden auferlegt worden, in Amerika auch “Indianern” und später schwarzen Sklaven.

Europäer, die in die Vereinigten Staaten geflohen seien, seien in ihrer Mobilität dagegen nicht beschränkt worden.

Politik auf Basis von Rechenmodellen



Parallel zum Ende der zeitgenössischen Freizügigkeit seien 2020 ff

An dieser Stelle weist dieser Blogger, ein langjähriger Kritiker des CO2-Warmismus, darauf hin, dass Politik mittels pseudowissenschaftlichen Rechenmodellen nicht erst seit 2020 stattfindet, sondern seit gut 20 Jahren seriell “abgefeiert”

und danach mit Pomp & Trara vereinbart wird,

was die Basis einzelner damit begründeter, oft als alternativlos ausgegebener nationaler Politiken bildet.



Die geschilderten transhumanistischen Angriffe auf das Menschliche bedienen sich u.a. stammesgeschichtlich uralter Elemente wie des schon von Reptilien bekannten “Einfrierens” bei Angstzuständen



oder dem Unterbinden eines phylogenetisch etwas weniger alten, immerhin bis zu den Primaten zurück reichenden physischen Kontakts zu sozialen Zwecken

- siehe dazu vorgeblich joviale Rempel-Begrüßungen, Home Office & Zoom-Kultur, Social Distancing-Gebote etc.

Die einer jüdischen Familie entstammende Naomi W. berührt hier einen politisch äußerst heiklen Punkt,

der auf Betreiben (pro-)jüdischer “Opfervertreter” heute beinahe weltweit akzeptiert wird:

dass nämlich das genozidale Vorgehen der Nationalsozialisten (und teilweise auch der Wehrmacht) gegen Juden, “Juden” und anderem als lebensunwert erachtetem menschlichem Leben.



einen singulären und womöglich unübertreffbaren Spitzenwert an Bösartigkeit und Inhumanität bildet.

Interessanterweise stellt die Wolf auch einen eigentlich auf der Hand liegenden Vergleich zwischen dem frühen Nazi-Regime und den medizin-faschistischen Vorgängen der vergangenen Jahre an

- etwas, was offizielle Interessensvertreter der Juden wortreich zurückweisen und wofür unglückselige meist “gentile” Ignoramusse kriminalisiert werden.

Das Heranziehen von Nazi-Doktoren zur Kommentierung zeitgenössischer z.B. schönheitschirurgischer Praktiken ist eigentlich etwas, worauf die Wolf bereits in ihren allenthalben gelobten “Schönheitsmythos” hinweist

(und worüber sich breit diskutieren lässt).

Der aktuelle zeithistorische Querverweis der Autorin lautet verkürzt – und unübersetzt – nun folgendermaßen:

Some commentators — including myself — have been comparing these years, 2020–22, in the West and in Australia, to the early years of Nazi leadership (…) And, indeed, certainly no one with a shred of decency would compare the evils

wrought by the pandemic to the unspeakable horrors of the Nazi death camps. Yet there is a comparison to be made to the years long preceding those horrors, when within Germany the psychological ground was laid for what would follow. This is when many vicious new norms and policies were set in place, often culturally policed.It was a culture of casual, escalating cruelty, a culture of mounting degradation of the “othered,” an ever more rigid two-tier society, all of it by degrees transforming what had been a modern civil society into one capable of committing hitherto unimaginable evil, an evil that would be countenanced and even endorsed by doctors, medical associations, journalists, famous composers and filmmakers, universities, teachers, shopkeepers, and neighbors (…) Indeed, it was a short slide from creating a two-tier society to embracing eugenics to identifying “life unworthy of life” to using the language of “hygiene” and public safety to set up the first Nazi euthanasia programs.”