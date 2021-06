Ö: Die Impf-Rattenfänger und die “volle Härte des Gesetzes”

In der östlichen Alpenrepublik wollen “Behörden”, Journaille sowie selbst schlecht informierte Eltern Halbwüchsige dazu bringen sich ein nicht länger erprobtes, neuartiges Serum injizieren zu lassen. Während einzelne Teenies heute eine Menge praktisch oder cool finden (schon morgen womöglich nicht mehr), darf an strafmündige Erwachsene ein strengerer Maßstab angelegt werden. “Die Behörden” wissen – noch besser als “die Eltern” – dass das, was den Minderjährigen verabreicht wird, “nicht ein Impfstoff aus der Zeit unserer Großeltern” ist, sondern eine experimentelle Behandlung, die alle möglichen unerwünschten Nebenwirkungen haben kann - inklusive des schlimmstmöglichen Ausgangs. Diese Impf-Rattenfänger sollten nicht glauben, dass sie im Fall des Falles unbemerkt abtauchen können. Sie müssen (und werden) die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen,