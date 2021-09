Ö: “Flüsterpropaganda” & Klagsweg

In Österreich ist eine unterhaltsame Schlammschlacht zwischen dem gut vernetzten “Vater der hiesigen PR-Branche” und der einzigen Parlamentspartei ausgebrochen, die in Sachen Corona die Viridioten-Politik von Regierung und anderen Oppositionsparteien kritisiert. Wolfgang R., den manche als Spin-Doktor Nr. 1 des Establishments einstufen, hat in einem Interview in den Raum gestellt, dass der FPÖ-Obmann “geimpft” sei – was Kickl mit einer Unterlassungsklage beantwortet hat. Das zweite Boulevard-Blatt zog nach. Die restliche Journaille, die die Glaubwürdigkeit von “Krone”, Fellner und R. gleichermaßen belächelt, legte ebenfalls nach und räumte den Gerüchterstattern breiten redaktionellen Raum ein.

Nun können die unbestätigten Informationen durchaus einen wahren Kern haben,

analog dem Verhalten des “bekennenden Geimpften” Harald V,

eines freiheitlichen EU-Abgeordneten, der glaubwürdig angibt, dass er ohne Vakzin nicht von Wien nach Brüssel (und umgekehrt) reisen könnte.

Ähnliches gilt natürlich auch für die erste Garnitur der FP-Politiker,

die – ob auf Landes- oder Bundesebene – viel herumreisen müssen und die womöglich glauben, als Genadelte polizeistaatlichen Behelligungen besser entkommen zu können.

Trotzdem wäre ich mir nicht so sicher, dass die Sache stimmt, denn schließlich gehört es zum Job von “Öffentlichkeitsarbeitern” sich Dinge auszudenken, die so gut erfunden sind, dass sie wahr sein könnten.

Selbst wenn die in TV & Zeitung ventilierten Gerüchte stimmen sollten, zeigt das freilich noch lange nicht, dass die FPÖler aus Angst um ihr eigenes Leben den Ärmel hoch gekrempelt haben.

Wesentlich wahrscheinlicher wäre diesfalls, dass sie geglaubt haben, nur als “Geimpfte” ihren Job erledigen zu können.



Die sich Journalisten nennenden Apologeten des Polizeistaats stellen das Gemutmaßte freilich als pure Heuchelei dar, getreu ihrem alten Motto: Alles, was gegen die F geht, ist gut.

Die Blauen mussten bisher & müssen weiter damit leben.

Klagen sind eine schlechte Antwort.

Erstens, weil “PR-Profis” schätzungsweise 1.000 weitere Wege kennen, “Flüsterpropaganda” in die Welt zu setzen (“Gerüchte”, wem dieser Begriff lieber ist) und

zweitens, weil Informations- und Redefreiheit auch Redefreiheit von Desinformanten & Schmieranten bedeutet.